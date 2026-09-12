Ο Norris στην pole position για το Grand Prix της Μαδρίτης στη Formula 1

Ένας εντυπωσιακός γύρος από τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις με τη McLaren, ήταν αρκετός για να του χαρίσει την pole position για το αυριανό, 14ο Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη.

Σε νέα πίστα και έπειτα από 45 χρόνια στη Μαδρίτη, η Formula 1 έχει δεύτερο αγώνα σε ισπανικό έδαφος, μετά τη Βαρκελώνη.

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Με τους οδηγούς να μαθαίνουν την πίστα στην πράξη, κατά τις δοκιμές, δόθηκε μάχη σήμερα για τις θέσεις στο γκριντ της εκκίνησης.

Ο Κίμι Αντονέλι, επικεφαλής της βαθμολογίας με τη Mercedes και νικητής στο προηγούμενο Grand Prix της Μόντσα, έκανε 1 εκατοστό του δευτερολέπτου πιο αργό χρόνο, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν οδηγώντας εξαιρετικά τη Red Bull – Ford έμεινε 3ος με διαφορά σχεδόν ενάμιση δέκατο του δευτερολέπτου.

Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ με διαφορά μεταξύ τους πολύ μικρή, θα ξεκινήσουν από τις θέσεις 4 και 5 με τις Ferrari, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes θα είναι στην 6η θέση.

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Ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren θα ξεκινήσει 7ος, και ο Λίαμ Λόουσον με τη Red Bull – Ford, που και πάλι τρέχει στη θέση του τραυματία Ισάκ Χάτζαρ είναι 8ος, με τη δεκάδα να κλείνουν ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με την Racing Bulls – Ford, με το δεύτερο μονοθέσιο της ομάδας και τον Γιούκι Τσουνότα στην 15η θέση.

Δεν αγωνίστηκε ο Όλιβερ Μπέρμαν διότι δεν πρόλαβε να επισκευαστεί η Haas από το χτύπημα το πρωί στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ενώ από μηχανικό πρόβλημα δεν συμμετείχε ο Λανς Στρολ με την Aston Martin, ο οποίος επειδή έχει και ποινές θέσεων θα αποφασίσουν οι αγωνοδίκες αν τον αφήσουν αύριο να τρέξει.

Το Grand Prix θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα.