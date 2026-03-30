Ήταν η μέρα των Ιταλών, η Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Θα την θυμούνται πολύ καιρό την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 οι Ιταλοί, καθώς είδαν δύο οδηγούς τους, σε Formula 1 και MotoGP να παίρνουν σπουδαίες νίκες.

Βέβαια, στη Formula 1 οι Ιταλοί έχουν να δουν τη Ferrari να παίρνει τίτλο κατασκευαστών από το 2007, χρονιά που κατέκτησαν και τον τίτλο στους οδηγούς με τον Κίμι Ραϊκόνεν, τον Φινλανδό.

Ωστόσο, στο MotoGP τα πάνε πολύ καλύτερα, καθώς η Ducati έχει 4 σερί τίτλους (2022-2025) και η Aprilia στοχεύει στον φετινό.

Στο Grand Prix της Formula 1 στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας, που διεξήχθη το πρωί ώρα Ελλάδος, ο 19χρονος Αντρέα-Κίμι Αντονέλι κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά την επικράτησή του στην Κίνα, στις 15 Μαρτίου.

Ο νεαρός οδηγός από τη Μπολόνια, θαυμαστής του Λιούις Χάμιλτον από μικρό παιδί, με τις δύο του νίκες φέτος σε τρεις αγώνες, έγινε ο νεότερος στην ιστορία της Formula 1 που κερδίζει για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα και επίσης ο νεότερος σε ηλικία που έχει τεθεί επικεφαλής της βαθμολογίας, βάζοντας τον εαυτό του σε θέση διεκδικητή τίτλου!

Θα δούμε πόσα άλλα ρεκόρ μπορεί να καταρρίψει στην πορεία, όμως το παιδί – θαύμα δείχνει ότι, βάσει και της ηλικίας του, έχει προσαρμοστεί άριστα στους νέους κανονισμούς της Formula 1, που θέλουν πολύ εξοικείωση με τους διακόπτες για ανάκτηση και χρήση της ενέργειας, πέραν όλων των άλλων.

Στο MotoGP, ο 27χρονος Μάρκο Μπετσέκι κατάφερε να νικήσει στο Grand Prix του Όστιν, στο Τέξας. Έχει κερδίσει και τα τρία φετινά Grand Prix, με Ταϊλάνδη και Βραζιλία, ενώ με τις 2 τελευταίες του νίκες πέρυσι, έγινε ο τρίτος οδηγός στην ιστορία του MotoGP με 5 σερί νίκες.

Ο αναβάτης από το Ρίμινι, κάνει εκπληκτικούς αγώνες. Έτρεχε για τη Ducati (2022-2024) και από πέρυσι με την Aprilia, ενώ ανανέωσε με πολυετές συμβόλαιο και με δυνατή μοτοσυκλέτα θα επιχειρήσει να κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, όντας και επικεφαλής της βαθμολογίας.

Βέβαια, τόσο στη Formula 1, όσο και στο MotoGP βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή των πρωταθλημάτων.