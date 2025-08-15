Ηyundai Kona 1.6T 138 PS N Line – Δοκιμή: Σταθερή αξία με συνέπεια σε όσα δίνει

Ένα από τα αυτοκίνητα που στην πάροδο των ετών γίνεται ακόμα καλύτερο, στις ανανεωμένες του εκδόσεις, είναι το Hyundai Kona.

Το συμπαγές SUV της κορεατικής μάρκας, το οποίο σχεδιάζεται επί ευρωπαϊκού εδάφους, είναι ένα μοντέλο που διατίθεται με ποικιλία εκδόσεων: αμιγώς βενζινοκίνητο με μοτέρ 1.6lt – 138hp, αμιγώς βενζινοκίνητο και τετρακίνητο 1.6lt – 170hp, ήπια υβριδικό 1.0lt – 100hp, υβριδικό 1.6lt – 129hp καθώς και ηλεκτρικό με 156hp ή 217hp.

Με αυτές τις εκδόσεις μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος πελατών, με το ηλεκτρικό να έχει πολύ μεγάλη αυτονομία.

Πρόσφατα δεν οδήγησα το ηλεκτρικό, αλλά το αμιγώς βενζινοκίνητο με μοτέρ 1.6lt – 138hp, στην έκδοση N Line, και οι εντυπώσεις μου βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Σχεδιαστικά, μπροστά κυριαρχεί αυτή η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED που εκτείνεται από το ένα μέρος στο άλλο, ενώ η απουσία μάσκας παραπέμπει σε ηλεκτρικό, με την ψύξη να έρχεται από το κάτω τμήμα. Θα μπορούσε να μοιάζει με το αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά σημαντική διαφορά είναι ότι το ηλεκτρικό έχει μπροστά το πορτάκι για τη φόρτιση.

Το διαγώνιο κόψιμο στις πλαϊνές πόρτες κάνει μια τσαχπινιά, ενώ τα περιμετρικά προστατευτικά με μαύρο χρώμα, υπογραμμίζουν την οντότητα του SUV. Οι έντονες ακμές στο καπό και τα πλαϊνά του αμαξώματος δημιουργούν έναν τολμηρό χαρακτήρα, ενώ οι μυώδεις θόλοι των τροχών δίνουν έμφαση στην SUV υπόστασή του.

Ομοιογένεια στο πίσω μέρος με την ίδια φωτεινή λωρίδα, ενώ στο στυλ επεμβαίνουν η αλουμινένια αεροτομή ψηλά και το αλουμινίου τελείωμα του προφυλακτήρα.

Κι όλα στην έκδοση N Line, που διαθέτει και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Εξίσου καλόγουστη και η καμπίνα, με υψηλής αισθητικής φινίρισμα, κομψότητα, και απλότητα. Το ταμπλό χωρίζεται σε δύο οριζόντια επίπεδα, με το πάνω μέρος να φιλοξενεί την διπλή οθόνη, 12,3 ιντσών έκαστη, η μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και η άλλη για τα πολυμέσα, κι είναι ελαφρώς κυρτή προς τον οδηγό, όπως και το πάνελ με τα πλήκτρα για το ηχοσύστημα και τον κλιματισμό από κάτω. Υπάρχουν και θύρες φόρτισης USB-C, αλλά και αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα.

Άνεση για οδηγό και συνοδηγό, όπως και για τους πίσω επιβάτες, όπου μπορούν να καθίσουν και τρεις ενήλικες, καθώς το τούνελ μετάδοσης είναι σχετικά χαμηλό.

Γενικότερα η ποιότητα είναι εμφανής, καθώς ο Κορεάτης κατασκευαστής ήρθε να καλύψει τα ευρωπαϊκά γούστα.

Η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση δοκιμής εφοδιάζεται με ένα turbo, τετρακύλινδρο μοτέρ βενζίνης 1.6 T που αποδίδει 138 ίππους με ροπή 250 Nm από τις 1.600. Σε συνεργασία με το 7άρι αυτόματο κιβώτιο DCT, μπορεί και επιταχύνει σε 8,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, έχοντας ρυθμίσεις περισσότερο προς όφελος της κατανάλωσης, η οποία στη μέση τιμή της φτάνει τα 7,7 λίτρα στα 100 χλμ., σε εργοστασιακή μέτρηση, όμως υπολογίστε λίγο παραπάνω ότι κάψαμε, κοντά στα 8,2 λίτρα που είναι μια καλή τιμή, δεδομένου ότι δεν έχει υβριδική υποστήριξη.



Με καλό πάτημα στο δρόμο, ελαφρώς σφικτές αναρτήσεις (ημιάκαμπτος άξονας πίσω), 16 εκ. απόσταση από το έδαφος που τονίζουν ελαφρώς το SUV αμάξωμα των 4,35μ., το Hyundai Kona είναι μια εξαιρετικά τίμια πρόταση, που συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και με πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.