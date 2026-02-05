Jaguar: Το ηλεκτρικό GT των 1.000 ίππων δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες

Με 150 πρωτότυπα Jaguar GT να διανύουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε αχανείς ερημικές εκτάσεις, παγωμένες λίμνες και προηγμένα εικονικά περιβάλλοντα, η βρετανική μάρκα δοκιμάζει εντατικά το νέο της ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο, που θα λανσάρει εντός του 2026.

Οι χειμερινές δοκιμές με ακραίες θερμοκρασίες έως και -40 °C στον Αρκτικό Κύκλο, φέρνουν κάθε σύστημα του αυτοκινήτου στα όρια των δυνατοτήτων του, με στόχο η πιο προηγμένη τεχνολογικά και ισχυρότερη Jaguar παραγωγής που έχει κατασκευαστεί έως σήμερα, να είναι έτοιμη για λανσάρισμα. Πρόκειται για έναν κύκλο δοκιμών πρωτοφανούς έκτασης για την Jaguar, με το πιο ολοκληρωμένο σύνολο εικονικών δοκιμών και προσομοιώσεων που έχει υλοποιηθεί ποτέ, προτού λάβει την τελική έγκριση για το δρόμο.

Οι χειμερινές δοκιμές στις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας βοηθούν τους μηχανικούς της Jaguar να τελειοποιήσουν τα προφίλ οδήγησης (drive modes) του τετράθυρου GT, που αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους και συνδυάζει πολυτέλεια με προηγμένη τεχνολογία τετρακίνησης, χάρη στους τρεις ηλεκτροκινητήρες και το σύστημα Intelligent Torque Vectoring που κατανέμει την ισχύ όπου απαιτείται, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ.

Οι μηχανικοί της Jaguar βάζουν επίσης τις τελικές πινελιές στα συστήματα πλαισίου, το σύστημα τετραδιεύθυνσης (all-wheel steering), τα ειδικά σχεδιασμένα χειμερινά ελαστικά 23 ιντσών, την αερανάρτηση (Dynamic Air Suspension) και τα ενεργά αμορτισέρ διπλών βαλβίδων (active twin-valve dampers)

Τα Jaguar GT διαθέτει την τεχνολογία ThermAssist, ένα πρωτοποριακό ενσωματωμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης που μειώνει έως και 40% την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και αποσκοπεί στην ανάκτηση θερμότητας για το σύστημα κίνησης ή την καμπίνα σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως -10 °C. Ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την αυτονομία, ακόμα και στις πλέον ψυχρές συνθήκες.