Jeep Avenger e-Hybrid 110 – Δοκιμή: Η ενδιάμεση λύση στα βενζίνης – ηλεκτρικά, με πλεονεκτήματα

Η Jeep της νέας εποχής, ούσα στον όμιλο Stellantis, επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα μοντέλα του γκρουπ, που βασίζονται στο ίδιο πάτωμα και μοιράζονται κοινά μηχανικά μέρη.

Η κλασική μάσκα με τις 7 κάθετες γρίλιες αποτελεί σημείο κατατεθέν για την άλλοτε αμερικανική μάρκα, έστω κι αν αυτή η μάσκα παρατίθεται στην εξευγενισμένη μορφή της, με πιο φαρδιές γρίλιες και κλειστές, καθώς ο αέρας για να ψύχει το θερμικό μοτέρ περνά από τη σχισμή στον προφυλακτήρα και τη μεγάλη εισαγωγή αέρα, χαμηλά.

Κι αν κάποτε η τετρακίνηση ήταν σημείο αναφοράς για τη Jeep, τώρα θα τη συναντήσουμε – ως προς το Avenger – στην έκδοση 4xe, που φέρει θερμικό μοτέρ και ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Κι αυτό διότι οι περισσότερες εκδόσεις Jeep – εν προκειμένω του Avenger – είναι καθαρά προσθιοκίνητες, χωρίς αυτό να αποτελεί μειονέκτημα – απλά το επισημαίνω.

Οδήγησα πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα έκδοση, το Jeep Avenger e-Hybrid, το οποίο υποδηλώνει την υβριδική του υπόσταση, καθώς προσφέρεται τόσο σε αμιγώς βενζινοκίνητες όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το παρουσιαστικό του Avenger αναδεικνύει πράγματι ένα ελκυστικό σύνολο με συμπαγή χαρακτηριστικά και το 2025 ήταν 11ο σε πωλήσεις στην κατηγορία των B-SUV, με τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό.

Με 4,085μ. μήκος, 1,776μ. πλάτος και 1,534μ. ύψος, διαθέτει διαστάσεις που το καθιστούν ευέλικτο στην πόλη, ενώ το αρκετά τετραγωνισμένο σχήμα του, θυμίζει αρκετά τα παλαιότερα Jeep. Οι ακμές στο καπό, τα τονισμένα φτερά και τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά τονίζουν τον χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ οι ασημί ποδιές δίνουν την αίσθηση της προστασίας για εκτός δρόμου οδήγηση, καθώς σε αυτό εξυπηρετούν και τα 20 εκ. απόσταση από το έδαφος, όπως οι γωνίες προσέγγισης 20 μοιρών, ράμπας 20 μοιρών και διαφυγής 34 μοιρών. Οι κρυμμένες ράγες οροφής, μαζί με τα φιμέ πίσω παράθυρα, και τις 16άρες ζάντες αλουμινίου, ολοκληρώνουν την εικόνα του αυτοκινήτου.

Ανοίγοντας την πόρτα, το μάτι σου επικεντρώνεται αρχικά στα καθίσματα, που παραπέμπουν σε μπάκετ, με το Jeep σκαλισμένο στο συνθετικό δέρμα της πλάτης, ενώ παρακάτω θα βρούμε ύφασμα.

Το τριτάκτινο δερμάτινο τιμόνι, σε σχεδόν επίπεδο κάτω τμήμα, διαθέτει χειριστήρια και μια πινελιά αλουμινίου, που ταιριάζει με το περίγραμμα της κονσόλας, το πάνω μέρος του ταμπλό και τις λαβές ανοίγματος στις πόρτες. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν θα μπορούσε να λείπει, με έναν έγχρωμο πίνακα οργάνων 7 ιντσών, που εμφανίζει στην αριστερή πλευρά και τον τρόπο λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, αλλά και τα προγράμματα λειτουργίας του, ανάλογα τις συνθήκες οδήγησης και δρόμου.

Η δε οθόνη αφής 10,25 ιντσών, προσφέρει την απαραίτητη ασύρματη συνδεσιμότητα με smartphone, με τη ρύθμιση του κλιματισμού να γίνεται από πλήκτρα στο κάτω τμήμα του ταμπλό.

Δύο θύρες USB, μια Type C, και μια Type A για όσους έχουν παλαιότερα καλώδια φόρτισης, εξυπηρετούν όπως και η θύρα 12v, ενώ θύρα USB-C υπάρχει και για τους πίσω επιβάτες. Στη δε κονσόλα θα βρούμε τον διακόπτη για το ηλεκτρικό χειρόφρενο και τον διακόπτη για το Drive Mode, για τα προγράμματα λειτουργίας του κινητήριου συστήματος, του οποίου το αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων ρυθμίζεται από διακόπτες και όχι με λεβιέ. Όπως και η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη στο ταμπλό και όχι με κλειδί.

Με 2,557μ. μεταξόνιο, θα χωρέσουν δύο επιβάτες πίσω, και με καλή διάθεση και ένα άτομο μικρότερου αναστήματος στη μέση, με τα 380 λίτρα όγκου στο πορτ-μπαγκάζ να είναι ικανοποιητικά και υπάρχει δικτάκι συγκράτησης αντικειμένων.

Θέτοντας τον κινητήρα σε λειτουργία, θα ακούσεις τον ήχο από το τρικύλινδρο μοτέρ βενζίνης 1.2lt turbo, που αποδίδει 100 ίππους με 205 Nm ροπής. Ωστόσο, την υβριδική λειτουργία φροντίζει ένα ηλεκτρικό μοτέρ που βρίσκεται ενσωματωμένο στο e-DCT6, κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, το οποίο συνεισφέρει με 28 ίππους και 55 Nm ροπής, ώστε να αποφορτίζει τον κινητήρα βενζίνης, αφενός, δίνοντας ενέργεια στη μπαταρία 0,9kWh που χρησιμοποιείται για να μειώσει την κατανάλωση και αφετέρου ενισχύοντάς τον με δύναμη, φθάνοντας τη συνδυαστική ισχύ στους 110 ίππους. Μάλιστα, όταν κινείσαι στην πόλη με ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα, θα δεις στον πίνακα οργάνων περισσότερο να ανάβει το πράσινο Charge, και σε αυτή τη περίπτωση το σύστημα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αθόρυβη και χωρίς κατανάλωση, με τη μπαταρία να αυτοφορτίζεται. Όταν πατήσεις λίγο παραπάνω ανάβει το Eco, με χαμηλή κατανάλωση και όταν δώσεις δύναμη στο πεντάλ ανάβει το Sport που σημαίνει ότι θα κάψεις παραπάνω καύσιμο.

Πάντως, με Eco πρόγραμμα από το Drive Mode στην πόλη δεν θα κάψεις σχεδόν τίποτα, στο Sport θα πάρεις το μέγιστο της ισχύος, και θα δεις κατανάλωση υψηλή, ενώ το Normal το θέλεις για τον αυτοκινητόδρομο και τα Sand, Mud και Snow για άμμο, λάσπη και χιόνι.

Αν θέλεις πιο περιπαικτική οδήγηση, μπορείς να αλλάζεις και χειροκίνητα τις σχέσεις από τα paddles πίσω από το τιμόνι και ιδανικά στο Sport πρόγραμμα θα το ευχαριστηθείς. Το 6άρι κιβώτιο έχει καλή κλιμάκωση, όμως ένα 7άρι ίσως θα εξυπηρετούσε καλύτερα.

Με 10,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα δεν περιμένεις να ξεκολλήσεις γρήγορα από την άσφαλτο, ενώ τα 180 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα φτάνουν και περισσεύουν.

Καλοστημένη ανάρτηση, πιο στιβαρή από όσο περίμενα, με την ηχομόνωση να είναι σε καλά επίπεδα. Το πάτημα εκτός δρόμου ικανοποιητικό και τα προγράμματα λειτουργίας για δύσκολες καταστάσεις θα βοηθήσουν αρκετά.

Με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που χρειάζονται και εξυπηρετούν, όπως να έχεις σταθερή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, το Avenger συνοδεύεται από 4 χρόνια εγγύηση και 4 χρόνια οδική βοήθεια. Ρεζέρβα δεν υπάρχει, παρά μόνο μοτεράκι για αέρα, σε περίπτωση μικρής διάτρησης μέχρι να φτάσεις σε βουλκανιζατέρ.

Με χαμηλές εκπομπές ρύπων απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας, κινείται ελεύθερα στον Δακτύλιο της Αθήνας και οι τιμές ξεκινούν στην έκδοση e-Hybrid από 25.190 ευρώ, με την έκδοση δοκιμής να κοστίζει 30.690 ευρώ, λόγω πρόσθετου εξοπλισμού.