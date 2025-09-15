Jeep Renegade e-Hybrid 130PS – Δοκιμή: Ένα αυθεντικό Jeep που σου θυμίζει ότι υπάρχουν

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έχουν πέσει πάνω στο Avenger, που είναι το νεότερο μοντέλο της Jeep, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το Renegade που έχει γράψει ιστορία για τη μάρκα με τις 7 κάθετες γρίλιες.

Η Jeep έχει προικίσει το Renegade με δύο εκδόσεις, μια υβριδική με κίνηση στον μπροστινό άξονα και μια plug-in υβριδική έκδοση, τετρακίνητη.

Οδήγησα την πρώτη από τις δύο και η γενική αίσθηση ξεκινώντας, είναι ότι μου είχε λείψει να οδηγήσω ένα αυθεντικό Jeep, με τον στιβαρό χαρακτήρα και τις εκτός δρόμου δυνατότητες που τα χαρακτηρίζουν.

Το τετραγωνισμένο αμάξωμα, οι τονισμένοι θόλοι των τροχών, τα στρογγυλά φωτιστικά, οι ράγες οροφής, η δυναμική αεροτομή πίσω, και τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά, δίνουν το χαρακτήρα του μοντέλου που είναι απόλυτα αναγνωρίσιμο στον δρόμο και ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσ’ το γάλα.

Αρκετή δουλειά έχει γίνει στην καμπίνα, με έναν πίνακα οργάνων, έγχρωμο TFT 10,25 ιντσών, μια μεγάλη οθόνη αφής 10,1 ιντσών που προσφέρει συνδεσιμότητα και ενημερώσεις λογισμικού, μαλακά πλαστικά και ταπετσαρίες από συνθετικό δέρμα, που είναι της μόδας τελευταία και χρησιμοποιείται πολύ.

Τα μπροστινά καθίσματα έχουν εξαιρετική πλευρική στήριξη και το υποβραχιόνιο βοηθά για πιο ξεκούραστα ταξίδια.

Πίσω, το τούνελ χαμηλά στριμώχνει λίγο τα πόδια τρίτου ενήλικα, όμως για τέσσερις είναι πολύ άνετο και το πορτ-μπαγκάζ των 351 λίτρων θα εξυπηρετήσει τις αποσκευές για ένα μικρό σε διάρκεια ταξίδι.

Η ύπαρξη της ρεζέρβας το καθιστά αυθεντικό Jeep, δηλαδή ότι μπορεί να πάρει τα βουνά, όπου ένα κλατάρισμα μπορείς να το αντιμετωπίσεις, διότι με τα κιτ επισκευής ελαστικού που χρησιμοποιούν τώρα οι εταιρείες, ένα σκίσιμο να πάθεις, έμεινες.

Στις εκτός δρόμου διαδρομές βοηθούν τα 17,1 εκατοστά απόστασης από το έδαφος, όπως και οι 18 μοίρες προσέγγισης (μπροστά), οι 14,1 μοίρες ράμπας και οι 22

μοίρες διαφυγής (πίσω).

Η υβριδική έκδοση του Renegade φαίνεται εξωτερικά με το e στην πίσω πόρτα, χαμηλά, ενώ την καταλαβαίνεις και στην καρδιά του, στο κινητήριο σύστημα, που είναι ήπια υβριδικό 48V.

Η εταιρεία το ονομάζει e-Hybrid και χαρακτηρίζεται από έναν κινητήρα turbo βενζίνης 1.5lt που μαζί με το ηλεκτρικό μοτεράκι/γεννήτρια, προσφέρει 130 ίππους με 240 Nm ροπής που τα καταλαβαίνεις στο δρόμο. Υπάρχει και μια μικρή μπαταρία 0,77 kWh που αποθηκεύει ενέργεια και τη διοχετεύει σε εκκινήσεις, για παράδειγμα, ώστε να μειώνει το φορτίο του κινητήρα και να περιορίζει την κατανάλωση.

Η συνεργασία με το 7άρι αυτόματο κιβώτιο DCT είναι καλή, μολονότι οι αλλαγές γίνονται κάπως αργά, προς όφελος της κατανάλωσης καυσίμου.

Κι επειδή αναφέρθηκα στην κατανάλωση, δεν έγραψε πολύ παραπάνω από τα 7 λίτρα στα 100 χλμ., που κρίνονται ικανοποιητικά.

Με τιμές από 28.790 ευρώ, αρκετά πλούσιο εξοπλισμό, και 4ετή εγγύηση, το Renegade είναι ένα μοντέλο που πραγματικά λες ότι είναι Jeep.