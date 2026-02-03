Jeep: Σε πιο ανταγωνιστική τιμή το τετρακίνητο Avenger 4xe

Με νέα τιμή εκκίνησης προσφέρει η Jeep στην Ελλάδα το τετρακίνητο Avenger 4xe.

Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση εξοπλισμού Upland, κοστίζει 29.990 ευρώ, διαθέτοντας ειδικούς προφυλακτήρες και προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανή πίσω γάντζο ρυμούλκησης, μαύρες ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά M+S και μαύρα λογότυπα. Στην καμπίνα υπάρχουν νέες πλενόμενες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων και ασημί επιφάνειες στο ταμπλό, μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 10,25 ιντσών, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη και αυτόματο κλιματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν το ενεργό cruise control, οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, η κάμερα οπισθοπορείας, οι αυτόματοι προβολείς και η προεγκατεστημένη καλωδίωση κοτσαδόρου. Ως προς την υποβοήθηση του οδηγού υπάρχουν πολλά συστήματα, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση κόπωσης, η αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ και το σύστημα διατήρησης στην λωρίδα κίνησης.

Η έκδοση Overland με τιμή 32.690 ευρώ, φέρει, επιπλέον, προβολείς Full LED, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, πίσω σκούρα κρύσταλλα και LED πίσω φώτα, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 (Active Lane Centering και Traffic Jam Assist, παρακολούθηση τυφλού σημείου), μαγνητικό κάλυμμα (PadCover) στον αποθηκευτικό χώρο της κονσόλας, καθώς και σημείο ασύρματης φόρτισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 3η έκδοση, το Avenger 4xe «The North Face» που θα παραχθεί σε 4.806 μονάδες, κοστίζει 37.990 ευρώ.

Διακρίνεται από τις κίτρινες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, το αυτοκόλλητο με λογότυπο «TNF» στο καπό καθώς και το γραφικό στη μάσκα που αποτυπώνει τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc των Άλπεων. Το ίδιο γραφικό υπάρχει στο ταμπλό μαζί με σκίτσο του Mont Blanc, ενώ το λογότυπο «The North Face» απαντάται στο PadCover της κονσόλας και τα καθίσματα. Τα πατάκια είναι αδιάβροχα και πολύ ανθεκτικά, όπως και οι υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων που έχουν κίτρινες λεπτομέρειες και αφαιρούνται για να πλένονται. Τον εξοπλισμό άνεσης ολοκληρώνουν το σύστημα πλοήγησης, οι αντιστάσεις θέρμανσης στο εμπρός παρμπρίζ και τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, η είσοδος χωρίς κλειδί και το handsfree άνοιγμα του χώρου αποσκευών.

Το Avenger 4xe έχει 21 εκ. απόσταση από το έδαφος, σε όλες τις εκδόσεις, και εφοδιάζεται με κινητήρα βενζίνης 1.2lt (136hp), που συνδυάζεται μαζί με ένα ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 21 kW που είναι ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 145 ίπποι που μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για περίπου 1 χλμ.

Για να υπάρχει τετρακίνηση, τους πίσω τροχούς κινεί ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας με 21 kW και 88 Nm. Έτσι, το Avenger 4xe μπορεί να κινείται σε κλίση έως και 40% σε ολισθηρά εδάφη, αλλά και να διατηρεί το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα και όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν καθόλου πρόσφυση. Επίσης, ο πίσω ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται αδιάκοπα με ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου η τετρακίνηση να λειτουργεί όποτε και για όσο χρειάζεται.

Το τετρακίνητο Avenger διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink στο πίσω μέρος.

Καταλήγοντας, με το σύστημα Selec-Terrain ο οδηγός μπορεί να επιλέξει σε προγράμματα λειτουργίας: Auto, Snow, Sand/Mud και Sport. Ανάλογα με την επιλογή, η εμπλοκή της τετρακίνησης μπορεί να είναι μόνιμη έως τα 30 χλμ./ώρα, ενώ από τα 30 έως τα 90 χλμ./ώρα ενεργοποιείται όταν είναι απαραίτητο για μεγιστοποίηση της πρόσφυσης και πάνω από τα 90 χλμ./ώρα απεμπλέκεται για μείωση της κατανάλωσης.