Κοινοπραξία Ford και Geely για από κοινού παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη

Μεγάλα νέα στο χώρο της αυτοκίνησης, καθώς η αμερικανική Ford και η κινεζική Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Σημειώνω ότι η συνεργασία της Ford με τη χρονολογείται από το 2010, όταν η Ford πούλησε τη Volvo στη Geely, η οποία συνέχισε να προστατεύει την κληρονομιά της μάρκας και να ενισχύει την ανάπτυξή της.

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Η κατάσταση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αντιστρέφεται, καθώς ενώ την περασμένη δεκαετία οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές για να εισχωρήσουν στην αγορά της Κίνας, δημιουργούσαν επί κινεζικού εδάφους κοινοπραξίες με κινεζικές μάρκες, κατασκευάζοντας εκεί μοντέλα, τώρα οι Κινέζοι για να εισχωρήσουν πιο εύκολα στην Ευρώπη, προχωρούν σε ανάλογες κοινοπραξίες, επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Προς το παρόν έχουμε αυτή τη κορυφαία κοινοπραξία (66% Ford – 34% Geely) στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων για την κατασκευή οχημάτων Ford και Geely, ενώ θα διασφαλίζει το μέλλον του εργοστασίου, θα προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η συνεργασία επιταχύνει την ευρωπαϊκή επέκταση της Geely και υποστηρίζει την προϊοντική επέκταση της Ford που αφορά την εισαγωγή πέντε νέων επιβατικών οχημάτων στις ευρωπαϊκές εκθέσεις έως το 2029.

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Η κοινοπραξία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, το εργοστάσιο της Βαλένθια θα συνεχίσει να κατασκευάζει το Ford Kuga.

Το εργοστάσιο θα έχει δυνητική ετήσια δυναμικότητα περίπου 500.000 οχημάτων, ετησίως, και είναι μια μονάδα που λειτουργεί από το 1976, ενώ εκεί κατασκευάστηκε το πρώτο Fiesta, το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της Ford με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Κι ενώ η παραγωγή του Ford Kuga, ενός από τα πιο δημοφιλή plug-in υβριδικά μοντέλα της Ευρώπης, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή στη Βαλένθια, τα νέα μοντέλα της Ford που αναμένονται από αυτή τη κοινοπραξία, θα είναι ένα συμπαγές SUV της παγκόσμιας οικογένειας Bronco, σχεδιασμένο για ταξίδια εξερεύνησης και προσαρμοσμένο στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με την παραγωγή να ξεκινά το 2028, καθώς και ένα νέο crossover, οικογενειακό multi-energy μοντέλο σχεδιασμένο από τη Ford και εξελιγμένο σε συνεργασία με την Geely, που θα παρουσιαστεί κι αυτό το 2028.

Από την άλλη, η Geely θα κατασκευάζει στη Βαλένθια δύο ηλεκτρικά SUV, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, και αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028.

Καταλήγοντας, η Geely σημείωσε 474.228 πωλήσεις οχημάτων εκτός Κίνας, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.