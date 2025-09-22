KGM: Από 34.690 ευρώ το επιβλητικό υβριδικό Torres

Παράλληλα με το ηλεκτρικό Musso, η κορεατική KGM παρουσίασε και το υβριδικό Torres, ενισχύοντας την διεθνή παρουσία της.

Το Musso EV, όπως ήδη έχουμε γράψει, θα έρθει στην Ελλάδα το 2026, ενώ το Torres HEV είναι διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμές που ξεκινούν από 34.690 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Torres Hybrid συμπληρώνει τη γκάμα Torres, ενσωματώνοντας υβριδική τεχνολογία για μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.

Με όνομα που προέρχεται από το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine στη Νότια Παταγονία, είναι ένα μικρομεσαίο SUV μήκους 4,705μ., πλάτους 1,89μ. και ύψους 1,72 μ.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει η κάθετα προσανατολισμένη μάσκα με μοτίβο πλέγματος και ο ενσωματωμένος προστατευτικός προφυλακτήρας στο κάτω μέρος, οι προβολείς LED με ένα τρισδιάστατο μοτίβο DRL φώτων ημέρας, και τα φώτα ομίχλης σε σχήμα τετραγώνου που είναι τοποθετημένα χαμηλά σε κάθε πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθρέφτες σε στυλ σημαίας και ζάντες αλουμινίου από 17 έως 20 ίντσες ενισχύουν την εικόνα στο πλάι, ενώ στο πίσω μέρος, μια εξάγωνη διακόσμηση που παραπέμπει σε ρεζέρβα, τα φωτιστικά σώματα LED και η πλαϊνή λαβή στην πίσω πόρτα τονίζουν τον SUV χαρακτήρα.

Το κόκπιτ είναι προσανατολισμένο στον οδηγό, φέρει πανοραμική ευρεία οθόνη με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη αφής επίσης 12,3 ιντσών, το τιμόνι έχει επίπεδο κάτω τμήμα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με 32 επιλογές χρωμάτων συμβάλλει στο άνετο ταξίδι και τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται. Το ηλεκτρικό κάθισμα του οδηγού ρυθμίζεται σε 8 θέσεις, τα μπροστινά καθίσματα είναι αεριζόμενα και θερμαινόμενα, ενώ και τα πίσω καθίσματα είναι θερμαινόμενα.

Ο πίνακας οργάνων και το σύστημα AVNT (Audio-Video-Navigation-Telematics) του Torres Hybrid υποστηρίζονται από την ενσωματωμένη πλατφόρμα επόμενης γενιάς της KGM, Athena 2.0, προσφέροντας βελτιωμένη διαισθητικότητα και ευκολία στη χρήση.

Έχοντας μεταξόνιο 2,68 μέτρων χωρούν πέντε ενήλικοι επιβάτες, ενώ το προσκέφαλο της πρώτης σειράς διαθέτει μια σχεδίαση τύπου κρεμάστρας, η οποία επιτρέπει το κρέμασμα παλτών ή τσαντών. Ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, η κεντρική κονσόλα ενσωματώνει ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου και διαχωρίζει τις ποτηροθήκες από τον κάτω χώρο αποθήκευσης για μεγαλύτερη ευελιξία.

Θύρες φόρτισης USB Type-C υπάρχουν δύο μπροστά και δύο πίσω, καθώς και ειδική θήκη για smartphone στην πλάτη του καθίσματος.

Το Torres Hybrid εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο turbo κινητήρα βενζίνης 1.5lt και συνδυάζει το Dual Tech Hybrid System, ένα υβριδικό σύστημα παράλληλης σειράς διπλού κινητήρα, που τοποθετεί έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 130kW κοντά στον άξονα κίνησης, επιτρέποντας δυναμική επιτάχυνση με μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 204 ίππους. Επίσης, φέρει μπαταρία χωρητικότητας 1,83kWh.

Το σύστημα e-DHT, ένα αποκλειστικό υβριδικό κιβώτιο διπλού κινητήρα, έχει EV Mode λειτουργία για καθαρή ηλεκτρική οδήγηση, HEV Mode για παράλληλη λειτουργία των δύο μοτέρ και Engine Drive Mode μόνο με την ισχύ του θερμικού κινητήρα.

Η εταιρεία υπολογίζει ότι σε οδήγηση σε αστικό περιβάλλον το όχημα μπορεί να λειτουργεί σε ηλεκτρική λειτουργία EV για έως και 94% του χρόνου, προσφέροντας μια αθόρυβη, αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης. Στις υψηλές ταχύτητες ο ισχυρός συνδυασμός των κινητήρων προσφέρει ακόμα πιο μεγάλη οδηγική απόδοση.

Επίσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τρία προγράμματα οδήγησης: Comfort – για καθημερινή άνεση και οικονομία, Sport – για επιδόσεις, και ECO – για μέγιστη οικονομία καυσίμου.

Σε τρία επίπεδα ρυθμίζεται και το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, και με την ενεργοποίηση του Smart Regenerative Braking, προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του φρεναρίσματος ανάλογα με την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, εξασφαλίζοντας άνετη οδήγηση.

Το Torres Hybrid διαθέτει 3D σύστημα παρακολούθησης «περιμετρικής θέασης» από τέσσερις ψηφιακές κάμερες και μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Καταλήγοντας, για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση διαθέτει σύστημα εύκολης πρόσβασης συνοδηγού, κουμπί ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών από μέσα, ηλεκτρικά παράθυρα ασφαλείας, και πόρτες με αυτόματο κλείδωμα όταν το κλειδί κινείται πέρα από μια ορισμένη απόσταση.