KGM: Έρχεται στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Musso EV

Αυτό είναι ένα pick-up αλλά όχι σαν αυτά που γνωρίζουμε με τους πετρελαιοκινητήρες ή τις plug-in hybrid εκδόσεις, καθώς η κορεατική KGM λανσάρει το Musso EV, σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Η KGM, που για να θυμίσω συγχώνευσε τη Ssangyong που παλιότερα κυκλοφορούσε τα μοντέλα της και στην Ελλάδα, έχει μακρά παράδοση σε SUV και pick-up αμαξώματα, από την κυκλοφορία του Musso Sports (2002-2005). Έκτοτε, η KGM επέκτεινε την αγορά των pick-up της Κορέας σε τέσσερις γενιές: Actyon Sports (2006-2011), Korando Sports (2012-2017) και τα σημερινά Musso & Musso Grand (2018-2025).

Τώρα, η κορεατική μάρκα φέρνει και στην Ευρώπη το Musso EV, το οποίο στην Ελλάδα θα εισάγει η ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης, το 2026.

Το μοντέλο, αναλόγως και της τιμές, βέβαια, θεωρώ ότι θα τύχει ανταπόκρισης στην αγορά, καθώς είναι λιγοστά τα διαθέσιμα pick-up αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά ανύπαρκτα, έως τώρα.

Η εμφάνισή του ξεχειλίζει από δυναμισμό, σε ένα συμπαγές πλαίσιο αμαξώματος, με κλειστή μαύρη μάσκα, οριζόντια φώτα ημέρας LED με μοτίβο κουκκίδων και ενσωματωμένα φλας, ενώ οι διπλοί προβολείς LED με τρισδιάστατες λεπτομέρειες ενισχύουν την κομψότητα και την ορατότητα τη νύχτα. Ο προφυλακτήρας με τρισδιάστατη γρίλια, τα καλύμματα γάντζων ρυμούλκησης και οι ασημένιες προστατευτικές ποδιές ολοκληρώνουν την μπροστινή εικόνα ενός γνήσιου pick-up.

Στο προφίλ ξεχωρίζουν οι τονισμένοι θόλοι των τροχών, οι προστατευτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στις πόρτες, οι γωνιακοί καθρέφτες σε στυλ σημαίας και οι ζάντες 17 ιντσών, ενώ πίσω δεσπόζουν το μεγάλο έμβλημα KGM και τα φώτα LED, εμπνευσμένα από εργαλεία.

Ο χώρος φόρτωσης έχει προστατευτικά καλύμματα, ενώ τα σκαλοπάτια -και στις δύο πλευρές του προφυλακτήρα– να διευκολύνουν την πρόσβαση κατά τη φόρτωση.

Η καμπίνα είναι εφάμιλλη ενός κανονικού επιβατικού αυτοκινήτου. Το κόκπιτ, προσανατολισμένο προς τον οδηγό, φέρει μια πανοραμική ευρεία διπλή οθόνη, που ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών.

Η πλατφόρμα infotainment επόμενης γενιάς της KGM, Athena 2.0, υποστηρίζει τόσο τον πίνακα οργάνων όσο και το σύστημα AVNT για εύκολη σύνδεση του smartphone, παρέχοντας ταχύτερη και πιο διαισθητική λειτουργία. Το σύγχρονο γραφικό περιβάλλον ημέρας/νύχτας επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των βασικών πληροφοριών οδήγησης, προσφέροντας άμεση και ευκρινή πληροφόρηση.

Το θερμαινόμενο τιμόνι με επίπεδο κάτω μέρος ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 32 χρωμάτων δίνει μια διαφορετική, ευχάριστη νότα στο ταξίδι.

Φέρει ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, ποτηροθήκες και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, και θύρες USB Type-C.

Επίσης, το 3D σύστημα παρακολούθησης «περιμετρικής θέασης» χρησιμοποιεί τέσσερις εξωτερικές ψηφιακές κάμερες για τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος, επιτρέποντας ασφαλή οδήγηση και παρκάρισμα χωρίς τυφλά σημεία, ενώ το Σύστημα Αυτόματου Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος ανοίγει αυτόματα τις πόρτες όταν η έξυπνη κλειδαριά εντοπιστεί σε απόσταση έως 3 μέτρων και τις κλειδώνει όταν ο οδηγός απομακρύνεται, προσφέροντας ασφάλεια με άνεση.

Οι χώροι στη καμπίνα είναι γενναιόδωροι, με τα πίσω καθίσματα να μετακινούνται εμπρός – πίσω κατά 8 εκατοστά, να αναδιπλώνονται κατά 32 μοίρες και να διαιρούνται κατά 60:40. Το μπροστινά, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα είναι αεριζόμενα, ενώ μαζί με τα πίσω είναι και θερμαινόμενα.

Ο χώρος φόρτωσης μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 500 κιλά, έχει φωτιστικά σώματα για ορατότητα τη νύχτα, ενώ η πίσω πόρτα μπορεί να αντέξει έως 150 κιλά.

Το Musso EV θα προσφέρεται ως 4θυρο, διπλοκάμπινο, σε προσθιοκίνητες εκδόσεις και τετρακίνητες. Και οι δύο εφοδιάζονται με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 80,6 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 419,6 χλμ. στην δικίνητη έκδοση και έως 379 χλμ. στην τετρακίνητη.

Μάλιστα, ο οδηγός μπορεί να ρυθμίζει την ανάκτηση της κινητικής ενέργειας μέσω αναγεννητικής πέδησης, σε τρία επίπεδα, μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι, για να απολαμβάνει τη μέγιστη αυτονομία.

Η μπαταρία υποστηρίζει και Vehicle-to-Load (V2L), για παροχή ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές.

Η προσθιοκίνητη έκδοση φέρει ηλεκτρομοτέρ ισχύος 152,2kW ή 207 ίππων και μέγιστη ροπή 339Nm.

Η τετρακίνητη έκδοση φέρει ένα ίδιο μοτέρ και στον πίσω άξονα, με τη συνολική ισχύ να πηγαίνει στους 414 ίππους και η ροπή στα 678 Nm.

Το Musso EV έχει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1,8 τόνους, υποστηριζόμενη από το Trailer Sway Control, που μειώνει την πλευρική κίνηση και παρέχει υποβοήθηση στο τιμόνι για ασφαλέστερη ρυμούλκηση.

Την εκτός δρόμου οδήγηση εξυπηρετούν η γωνία προσέγγισης 20,2 μοιρών, η γωνία αναχώρησης 24,3 μοιρών και η απόσταση από το έδαφος των 18,14 εκατοστών. Η δε αυτορρυθμιζόμενη ανάρτηση, με γόνατα McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, διατηρεί σταθερό ύψος, ανεξάρτητα από το φορτίο, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και άνεση κατά την οδήγηση.

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο κατά 78% από χάλυβα εξαιρετικά υψηλής αντοχής και οι μηχανικοί εργάστηκαν πολύ στον περιορισμό των θορύβων που περνούν στην καμπίνα. Παράλληλα, εξόπλισαν το μοντέλο με ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης ασφάλειας οδηγού (ADAS), με πλειάδα χαρακτηριστικών και 8 αερόσακους.

Εν αναμονή της παρουσίασης του pick-up Musso EV στην Ελλάδα.