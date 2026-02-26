KGM Korando 1.5 GDI-Τ 163 PS – Δοκιμή: Με όπλο την τιμή και την απόδοση

Για την KGM έχω γράψει πρόσφατα, με αφορμή τη δοκιμή του υβριδικού Torres και του Tivoli, παλαιότερα.

Κι έχω επισημάνει ότι τα μοντέλα της συνιστούν μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση, τόσο από πλευράς κατασκευής -κορεατικής γαρ- όσο και από πλευράς σχέσης τιμής / αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Korando δεν ξεφεύγει από αυτή την αρχή, όντας ένα μοντέλο που φέρει όνομα από το παρελθόν που ξεπούλησε την εποχή που ήταν SsangYong, και που επιθυμεί να διαγράψει παρόμοια πορεία τώρα, στη νέα του εποχή, κάτω από την ομπρέλα της KGM.

Έχοντας μήκος 4,450μ., το Kornado ανήκει στα μικρομεσαία C-SUV, με οικογενειακό χαρακτήρα. Και το επισημαίνω αυτό, καθώς οι οικογενειάρχες κοιτούν την άνεση, τους χώρους και πόσο κοστίζει όλο το πακέτο, αν είναι συμφέρουσα η αγορά και η χρήση, βέβαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχεδίαση του αμαξώματος είναι ελαφρά τραβηγμένη προς τα πίσω, με αρκετά μεγάλο καπό που έχει ακμές, ενώ το σήμα αν δεν το έχεις ξαναδεί στο δρόμο θα πρέπει να πας στις αναζητήσεις μέσω του διαδικτύου. Κι αυτό διότι η KGM δεν έχει μεγάλη, προς το παρόν, παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η απλότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει εν γένει το στυλ του αυτοκινήτου και μόνο οι φουσκωμένοι ώμοι πίσω, προσδίδουν δυναμισμό, με τα φωτιστικά να είναι LED εμπρός και πίσω.

Δεν θα βρούμε ράγες οροφής, αλλά υπάρχουν μαύρα περιμετρικά προστατευτικά, αεροτομή οροφής, και μαύρο φινίρισμα στις κολόνες που δημιουργούν μια ευχάριστη οπτική αντίθεση. Το χρώμιο στη μάσκα, στη μπάρα στο πίσω μέρος με το όνομα του μοντέλου, και στο κάτω μέρος των παραθύρων, δίνουν μια πινελιά πολυτέλειας, αλλά μέχρι εκεί.

Τα 18,2 εκ. απόσταση από το έδαφος τονίζουν τη διάθεση και για εκτός δρόμου καταστάσεις, και τα ελαστικά 235/55 -επίσης κορεατικής κατασκευής- εφαρμόζουν σε 18άρες ζάντες αλουμινίου σε στυλ μαργαρίτας.

Το εκρού χρώμα του συνθετικού δέρματος των καθισμάτων, έρχεται σε αρμονία με το συνθετικό δέρμα στις επενδύσεις των θυρών και του κάτω μέρους του ταμπλό, που δημιουργεί αντίθεση με τα πιο σκούρα τμήματα στο πάνω μέρος του ταμπλό και στη βάση της κονσόλας.

Αρκετά καλή η συναρμολόγηση, με την οθόνη αφής 9 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας να βρίσκεται τοποθετημένη στη μέση του ταμπλό, ενώ λίγο μεγαλύτερος είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών. Το δε γυαλιστερό μαύρο τμήμα του ταμπλό λειτουργεί και ως… καθρέπτης, αντανακλώντας με απόλυτη ευκρίνεια τον εξωτερικό χώρο. Η ηλιοροφή στην έκδοση Urban Plus, ανοίγει ηλεκτρικά, ανήκει στα θετικά και χαρίζει έξτρα φωτεινότητα, ενώ δερμάτινο είναι και το τιμόνι σε αυτή την έκδοση εξοπλισμού.

Οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό υπενθυμίζουν ότι δεν είναι όλα ψηφιακά στον κόσμο του Korando, με το χειροκίνητο κιβώτιο να με επαναφέρει σε μια πραγματικότητα που κόντευα να ξεχάσω, καθώς τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων έχουν κατακλύσει την αγορά αυτοκινήτου, όπως και το μηχανικό χειρόφρενο.

Η θύρα φόρτισης USB-A εξυπηρετεί, όμως δεν υπάρχει Type C, που πλέον αυτή κυριαρχεί στα νέα μοντέλα. Από δύο θήκες για μπουκάλια υπάρχουν σε κάθε πόρτα, δύο ποτηροθήκες στην κονσόλα και ένα πολύ μεγάλο πορτ-μπαγκάζ με χωρητικότητα 551 λίτρων, και βαθύ κατώφλι, που είναι πράγματι πολύ μεγάλο.

Η ασύμμετρη αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων διευρύνει τον χώρο αποθήκευσης, ενώ σε κανονική θέση άνετα θα βολευτούν τρεις ενήλικες.

Τώρα, κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.5lt που αποδίδει 163 ίππους, με 280 Nm ροπής, και δεν συνδυάζεται με υβριδική υποβοήθηση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε κατανάλωση, η οποία εργοστασιακά καταγράφεται στα 7,6 λίτρα στα 100 χλμ., ενώ εγώ διαπίστωσα τιμή κοντά στα 8 λίτρα. Ίσως με πιο στρωτή οδήγηση να κατέβαζα κάπως τη μέση τιμή.

Τα 10 δευτερόλεπτα που χρειάζονται για το 0-100 χλμ./ώρα, που δεν είναι μια σβέλτη τιμή, καθώς η ρύθμιση του κινητήρα κινήθηκε υπέρ του περιορισμού της κατανάλωσης και όχι υπέρ των επιδόσεων.

Προς αυτή τη κατεύθυνση ρυθμίστηκε και η ανάρτηση, με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, ώστε να είναι απαλή και ευχάριστη στο ταξίδι.

Οι αλλαγές στο 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων μου άρεσαν για την ακρίβειά τους, όπως και τα φρένα, ενώ έχεις και δύο προγράμματα οδήγησης: normal και sport, που τα επιλέγεις από διακόπτη.

Η KGM προικίζει το Korando με αρκετά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης και με τιμή από 25.490 ευρώ μπορείς να αποκτήσεις ένα SUV μοντέλο σε μια πολύ καλή τιμή, για τα δεδομένα της αγοράς. Καταλήγοντας, είναι κατασκευασμένο από 74% ατσάλι υψηλής αντοχής.