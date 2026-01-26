Driveit

KGM: Τα τετρακίνητα Tivoli, Korando και Musso Grand

Δύο SUV και ένα pick-up με προηγμένη τετρακίνηση και προσιτά σε τιμή
KGM Musso Grand 4x4
KGM Musso Grand 4x4
Δημήτρης Μπαλής

Η KGM, η οποία εισάγεται στην Ελλάδα από τη ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης, κατέγραψε το 2025 συνολικά 209 πωλήσεις.

Το Tivoli στην κατηγορία B-SUV με 148 αυτοκίνητα ήταν το πρώτο εμπορικά για την κορεατική μάρκα, το Korando στα C-SUV πούλησε 36 μονάδες και το Torres στα D-SUV έκανε 25 πωλήσεις.

Ωστόσο στη γκάμα έχει προστεθεί και το pick-up Musso Grand 4×4, το οποίο εμπορικά έχει πουλήσει 94 μονάδες, σε μια κατηγορία των pick-up που έχει τον δικό της ανταγωνισμό με νέα μοντέλα που ήρθαν και έρχονται.

kgm-tivoli
Το KGM Tivoli

Η KGM με παρουσία από το 1954, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τετρακίνηση, προσφέροντάς την σε μοντέλα με πολύ καλό εξοπλισμό και προσιτές τιμές, όπως το KGM Tivoli 4×4, το KGM Korando 4×4, με πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αλλά και το KGM Musso Grand 4×4 με το σύστημα τετρακίνησης Part-4WD που επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει πότε να ενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες εντός ή εκτός δρόμου.

