KGM Torres eVX – Δοκιμή: Πλήρες, αποδοτικό, οικονομικό σε κτήση και χρήση

Πρόσφατα είχα γράψει για τα ανδραγαθήματα της κορεατικής KGM, διεθνώς, η οποία στην Ελλάδα έχει λανσαριστεί από Νικ. Ι. Θεοχαράκης και επιχειρεί να βρει τα πατήματά της.

Κατά τη γνώμη μου η KGM, που παλιά τη γνωρίζαμε ως SsangYong και είχε σταθεί με αξιώσεις στην ελληνική αγορά, αξίζει καλύτερου πλασαρίσματος από τη θέση που βρίσκεται τώρα, με 15 πωλήσεις το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2026, και 209 μονάδες ολόκληρο το 2025.

Το επισημαίνω αυτό, καθώς η KGM διαθέτει μια αμιγώς SUV γκάμα μοντέλων (Tivoli, Korando, Torres HEV, Torres eVX), τη στιγμή που οι πωλήσεις των SUV στη χώρα μας βρίσκονται στο εξωφρενικό ποσοστό του 67%! Η KGM διαθέτει και το Musso & Musso Grand στα pick-up, που κι αυτό το οδήγησα και θα παρουσιάσω σε λίγες ημέρες.

Το αφήνω στην άκρη αυτό το θέμα, το τι κάνει η εταιρεία, για να αναφερθώ στο τι διαπίστωσα εγώ, οδηγώντας το αμιγώς ηλεκτρικό Torres eVX.

Αν βάλετε πλάι πλάι στο υβριδικό Torres HEV και το ηλεκτρικό eVX, θα πείτε είναι δίδυμα. Και δεν θα έχετε άδικο, καθώς είναι ίδια σε διαστάσεις με 4,715 μ. μήκος (4,705 μ. ο υβριδικό), πλάτος 1,890 μ. και ύψος 1,725 μ. Ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με διαφορετική μόνο τη μάσκα, η οποία στο υβριδικό έχει άνοιγμα για να ψύχεται ο κινητήρας βενζίνης, ενώ στο ηλεκτρικό φέρει μια συστοιχία LED φώτων που παίζουν ευχάριστα όταν ξεκλειδώνεις.

Μια ακόμα διαφορά, στην πίσω, πολύ φαρδιά κολόνα, που είναι μαύρη στο ηλεκτρικό και ασημί στο υβριδικό.

Κατά τα λοιπά, τα χερούλια στο καπό μπροστά, οι ράγες οροφής, τα περιμετρικά προστατευτικά, οι ασημί ποδιές εμπρός και πίσω, και η πίσω πόρτα που θαρρείς ότι ανοίγει προς τα πάνω και όχι στο πλάι, και φέρει μια απομίμηση θέση ρεζέρβας, συνθέτουν ένα περιτύλιγμα 4X4, δίχως να είναι.

Με το εντυπωσιακό, ομολογουμένως, παρουσιαστικό, στην καμπίνα το ηλεκτρικό είναι καρμπόν του υβριδικού. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι το ηλεκτρικό έχει δίχρωμη γκρι (σκούρο – ανοικτό) δερμάτινη ταπετσαρία. Φέρει τις ίδιες οθόνες 12,3 ιντσών στον πίνακα οργάνων και για το σύστημα ενημέρωσης ψυχαγωγίας, με διαφορετικές ενδείξεις, όπως είναι λογικό, καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με κατανάλωση ενέργειας, με προφίλ ανάκτησης ενέργειας, με φόρτιση κλπ.

Ευρύχωρη για πέντε ενήλικες η καμπίνα, με το μεταξόνιο στα 2,68 μ., και με ένα τεράστιο πορτ-μπαγκάζ 839 λίτρων, που με την ασύμμετρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει στα 1.662 λίτρα.

Δεν διαθέτει επίπεδο πάτωμα, καθώς το ηλεκτρικό χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του υβριδικού και στη μέση έχει ένα -όχι ψηλό, πάντως- τούνελ, που στα θερμικά μοντέλα είναι για το σύστημα μετάδοσης. Άρα, ο πέμπτος επιβάτης θα καθίσει χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

Όσο για την Blade Battery, την μπαταρία των 73,4 kWh, είναι προϊόν συνεργασίας με την BYD, βρίσκεται τοποθετημένη στο πάτωμα, αλλά δεν αποτελεί μέρος του σασί, καθώς επισήμανα ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε για το υβριδικό.

Προσθιοκίνητο, με το ηλεκτρομοτέρ τοποθετημένο μπροστά να αποδίδει 207 ίππους (152 kW) με 339 Nm ροπής, μπορεί να επιταχύνει σε 8,1 δευτ. στα 0-100 χλμ. με την τελική ταχύτητα να έχει κόφτη στα 175 χλμ./ώρα.

Κινήθηκα, όπως πάντα, σε μικτές συνθήκες, εντός και εκτός πόλης. Η εταιρεία αναφέρει ότι μπορεί να βγάλει έως 634 χλμ. αυτονομία, όμως αυτή η αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί κάτω από ιδανικές συνθήκες οδήγησης, μέσα στην πόλη και μόνο, και χρησιμοποιώντας το μέγιστο, τρίτο επίπεδο ανάκτησης ενέργειας (το βλέπεις και στον πίνακα οργάνων), αλλάζοντας επίπεδο από τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Όταν μπήκα στο αυτοκίνητο, το καντράν έγραφε αυτονομία 441 χλμ., με γεμάτη μπαταρία, και στην πράξη, κινούμενος και στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να βγάλει σχεδόν 380 χλμ. Δεν είναι και λίγα, εδώ που τα λέμε.

Καλοστημένο, αν και βαρύ, με πολλαπλούς συνδέσμους στην πίσω ανάρτηση, έχει πολιτισμένη συμπεριφορά στον δρόμο και με 16,9 εκ. απόσταση από το έδαφος (18 εκ. έχει το υβριδικό), θα κινηθεί και σε ήπιες εκτός δρόμου καταστάσεις.

Το ηλεκτρικό KGM Torres eVX εφοδιάζεται με μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού.

Το συνολικό πακέτο κοστίζει από 33.190 ευρώ, κάνοντας πολύ συμφέρουσα την αγορά. Μάλιστα, είναι φθηνότερο του υβριδικού!