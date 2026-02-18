KGM Torres HEV – Δοκιμή: Πληθωρικό, και αρκετά οικονομικό σε χρήση – κτήση

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές και στους Ιάπωνες, οι Κορεάτες αποτελούν μια ξεχωριστή οντότητα, με την KGM να βάζει τη δική της σφραγίδα.

Την KGM στην Ελλάδα την μάθαμε το 2025, όταν την εισήγαγε η ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης που εισάγει και τη Nissan. Η KGM είναι μια κορεατική μάρκα με μακρόχρονη ιστορία, η οποία εξαγόρασε την SsangYong που βρισκόταν για αρκετά χρόνια και στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα τα μοντέλα της SsangYong να είναι τώρα μοντέλα της KGM, στις νέες τους εκδόσεις.

Μετά το Tivoli που οδήγησα προ μηνών, ένα συμπαγές B-SUV μήκους 4,2 μέτρων, τώρα πήγα 50 εκατοστά μακρύτερα, οδηγώντας το Torres HEV, ένα μεσαίου μεγέθους D-SUV, που διαθέτει τα δικά του, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για ένα μοντέλο με φουλ υβριδική τεχνολογία, με τεράστιους χώρους, πολυτελή καμπίνα, σημαντικές δυνατότητες, αρκετά πλούσιο εξοπλισμό και μια τιμή πολύ ανταγωνιστική.

Το KGM Torres διαθέτει ένα επιβλητικό και συνάμα ξεχωριστό παρουσιαστικό. Διάλεξα να το φωτογραφήσω σούρουπο, έτσι για να ταιριάξουν δύο ιδιαιτερότητες, διότι ημέρα συνήθως τα φωτογραφίζουμε.

Με αρκετές υπερβολές σχεδιαστικά, τονισμένο καπό με λαβές λες και θα το ανοίξεις από την πλευρά του παρμπρίζ, τεράστιες εισαγωγές στον προφυλακτήρα για τα φώτα ομίχλης, LED φωτιστικά, προεξέχοντα τμήματα στις ποδιές εμπρός και πίσω για να προστατεύουν καλύτερα σε ενδεχόμενα χτυπήματα, περιμετρικά προστατευτικά, τονισμένους θόλους τροχών, ράγες οροφής, ψηλά τοποθετημένη αεροτομή και στην πόρτα μισό …κάλυμμα ρεζέρβας. Τόσο έξυπνα παραπλανητικό, όπως και το χερούλι στο πλάι της πόρτας που νομίζεις ότι θα ανοίξει από το πλάι, όμως ανοίγει προς τα πάνω! Οι κινήσεις εντυπωσιασμού των σχεδιαστών, ολοκληρώνονται με μια πίσω κολόνα, φαρδιά, σε χρώμα ασημί, που ταιριάζει με τα σπόιλερ.

Με 4,705μ. μήκος, 1,89μ. πλάτος και 1,72μ. ύψος, διαθέτει αρκετά μεγάλες διαστάσεις και με 18 εκ. απόσταση από το έδαφος μπορεί να κινηθεί και εκτός δρόμου και δεν θα δυσκολευτούν οι 18άρες ζάντες αλουμινίου.

Οι γωνίες προσέγγισης 18 μοιρών, ράμπας 16 και διαφυγής 21 μοιρών, σου υπενθυμίζουν ότι δεν θα πρέπει να κινηθείς σε πολύ δύσκολα εκτός δρόμου τμήματα, ενώ είναι και προσθιοκίνητο.

Και πάμε στα ενδότερα, εκεί που πραγματικά αυτό το καραμέλ χρώμα είναι κάτι που δεν το συναντάς εύκολα. Όλη η καμπίνα είναι πλημμυρισμένη με δέρμα, στο πάνω μέρος του ταμπλό, στις πόρτες και τα καθίσματα, δερμάτινο είναι και το τιμόνι, διάτρητο στο πάνω μέρος και επίπεδο κάτω.

Με οδηγοκεντρικό προσανατολισμό το ταμπλό, η πανοραμική οθόνη ενσωματώνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών. Το πολυλειτουργικό τιμόνι είναι τεσσάρων ακτίνων, έχει απομίμηση αλουμινίου, όπως και το ταμπλό, υπάρχουν από δύο θήκες για μπουκάλια σε κάθε πλευρά τον θυρών, και δύο ποτηροθήκες στο μπράτσο της κονσόλας, η οποία είναι δύο επιπέδων πάνω-κάτω, έχει και θύρες USB για φόρτιση αλλά και 12v πρίζα. Με 2,68 μ. μήκος μεταξονίου, πίσω θα καθίσει και τρίτος ενήλικας επιβάτης, με το πορτ-μπαγκάζ να είναι τεράστιο, και με την ασύμμετρη 60:40 αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, να φτάνει η χωρητικότητα στα 1.662 λίτρα.

Και πάμε στα μηχανικά μέρη, εκεί που ένα μοτέρ βενζίνης 1.5lt συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 204 ίππους. Δεν είναι λίγοι, ούτε και πολλοί, όμως επαρκούν για να βγάλεις επιτάχυνση 9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, τραβώντας το βάρους 2.250 κιλών αμάξωμα, ενώ αναπτύσσει τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Από την οθόνη μπορείς να επιλέξεις ποιο από τα τρία προγράμματα λειτουργίας επιθυμείς: eco, sport ή comfort, και τα βλέπεις στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, όπως και την εναλλαγή από EV (αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία) σε hybrid. Αυτή η εναλλαγή γίνεται αυτόματα από το υβριδικό σύστημα, ανάλογα τις συνθήκες οδήγησης. Πολύ καλό το γεγονός ότι βλέπεις στην οθόνη αφής πόσο υβριδικά πηγαίνει και πόσο ηλεκτρικά. Για παράδειγμα, σου δείχνει τη μπαταρία ότι είναι στο 57% και ότι κινεί σε 57% ηλεκτρικά και 43% υβριδικά το αυτοκίνητο.

Από την οθόνη έχεις επιλογές και για τη διαχείριση της ενέργειας, ενώ από τα paddles πίσω από το τιμόνι, μπορείς να ρυθμίσεις τη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας στη μπαταρία, με την ανώτερη βαθμίδα να φθάνει αρκετά σε επίπεδα one pedal drive, χωρίς να ακινητοποιεί το όχημα.

Στην πόλη η εταιρεία αναφέρει ότι μπορεί να κινηθεί έως 94% του χρόνου οδήγησης, ηλεκτρικά, με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Επίσης, αναφέρει ως μέση κατανάλωση καυσίμου τα 6 λίτρα στα 100 χλμ., ωστόσο έκαψα παραπάνω, κοντά στα 7,6 λίτρα. Θα μπορούσα, ωστόσο, να τη μειώσω ακόμα.

Πατώντας δυνατά το πεντάλ του γκαζιού, ακούγεται κάπως στις υψηλές στροφές το μοτέρ, αλλά η ηχομόνωση κάνει καλά τη δουλειά της. Το αυτόματο κιβώτιο ρυθμίζει ομαλά τις αλλαγές ταχυτήτων, και η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είναι σαφώς υπέρ της άνεσης.

Κατασκευασμένο κατά 78% από χάλυβα υψηλής αντοχής, το Torres HEV διαθέτει μια πλήρη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, 3D σύστημα «περιμετρικής θέασης», τέσσερις ψηφιακές κάμερες εμπρός και πίσω, Προειδοποίηση Απόστασης Ασφαλείας, Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης και πολλά ακόμα.

Εν κατακλείδι, το KGM Torres HEV είναι ένα αρκετά δυναμικό υβριδικό SUV, οικονομικό στη χρήση, πληθωρικό στο μάτι και στην καμπίνα και με τιμές από 33.190 ευρώ στην έκδοση Urban, αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση αγοράς.