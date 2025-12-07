Kia: Γιόρτασε 80 χρόνια με εκδηλώσεις στην Κορέα

Η Kia Corporation γιόρτασε την 80ή επέτειο της μάρκας, διοργανώνοντας μια ειδική τελετή και εγκαινιάζοντας μια νέα έκθεση στην πλατεία Kia Vision, στο Yongin της Κορέας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η Kia παρουσίασε επίσης το πρωτότυπο αυτοκίνητο Vision Meta Turismo, το οποίο ενσαρκώνει το όραμα της Kia για μια νέα εποχή κινητικότητας. Το πρωτότυπο συνδυάζει δυναμικές οδηγικές επιδόσεις με ένα εσωτερικό εμπνευσμένο από αυτοκίνητα saloon, αποτίοντας φόρο τιμής στην ταχύτητα και την κομψότητα των αυτοκινήτων μεγάλων αποστάσεων της δεκαετίας του 1960.

Το εξωτερικό του αντανακλά τη φιλοσοφία σχεδιασμού της Kia «Opposites United», με μια φουτουριστική σιλουέτα που συνδυάζει απαλές επιφάνειες με γεωμετρικά στοιχεία. Στο εσωτερικό, ο σχεδιασμός ενισχύει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-κινητικότητας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και δημιουργεί μια εξαιρετικά καθηλωτική εμπειρία τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες, με μοναδικά στοιχεία σχεδίασης και ευρύχωρη διάταξη.

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι το τιμόνι του Vision Meta Turismo, το οποίο επαναπροσδιορίζει την διεπαφή οδήγησης επόμενης γενιάς. Προσφέρει τρεις ψηφιακές λειτουργίες – Speedster, Dreamer και Gamer – χρησιμοποιώντας τεχνολογία AR Head-Up Display (HUD) για να χαρίσει εξατομικευμένες εμπειρίες στο χρήστη για διαφορετικά περιβάλλοντα οδήγησης. Το AR HUD ενσωματώνει έξυπνο γυαλί στο όχημα, επιτρέποντας στους οδηγούς να βλέπουν εικονικά γραφικά σαν να αιωρούνται πάνω από τον δρόμο σε τρεις διαστάσεις. Η Kia θα αποκαλύψει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ιδέα στο εγγύς μέλλον.

Τα βασικά ορόσημα στην 80χρονη πορεία της Kia

Η Kia ιδρύθηκε το 1944 ως Kyungsung Precision Industry από τον Kim Cheol-ho. Η εταιρεία υιοθέτησε το όνομα Kia το 1952 και παρουσίασε το πρώτο της προϊόν κινητικότητας, το ποδήλατο 3000-Liho.

Το 1973, η Kia ίδρυσε το εργοστάσιο Sohari (τώρα AutoLand Gwangmyeong), την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Κορέα.

Το 1974, η Kia παρουσίασε το πρώτο της τετράτροχο όχημα, το Kia Brisa, το οποίο σημείωσε παγκόσμια επιτυχία.

Το 1987 κυκλοφόρησε το μικρό αυτοκίνητο Kia Pride, και το 1993 το Kia Sportage, το πρώτο αστικό SUV στον κόσμο.

Το 1997, η Kia εξαγοράστηκε από την Hyundai Motor Group, η οποία προσέλαβε κορυφαίους σχεδιαστές – συμπεριλαμβανομένου του Peter Schreyer ως Chief Design Officer – για να ορίσουν την Kia ως μια μάρκα που βασίζεται στο σχεδιασμό.

Η Kia αναζωογόνησε τη στρατηγική της το 2021 στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ολικού Μετασχηματισμού», προσφέροντας λύσεις βιώσιμης κινητικότητας με τη μορφή ηλεκτρικών οχημάτων, ακολουθούμενες από μοντέλα Platform Beyond Vehicle (PBV) και υπηρεσίες που βασίζονται σε λογισμικό.