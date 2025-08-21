Kia: Ξεκίνησε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη με το EV4

Ένα πολύ σημαντικό βήμα έγινε από την Kia, στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης που έχει αναπτύξει.

Το πεντάθυρο Kia EV4 hatch, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Ευρώπη, είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα της κορεατικής μάρκας που κατασκευάζεται στην Ευρώπη μετά από εκτεταμένες αναβαθμίσεις στις γραμμές παραγωγής στη μοναδική ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής της Kia στη Σλοβακία.

«Η έναρξη της παραγωγής του EV4 είναι ένα τεράστιο ορόσημο για εμάς. Καταδεικνύει την τεχνική ικανότητα και την ευελιξία των ευρωπαϊκών μας δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Marc Hedrich, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kia Europe. «Από τις 20 Αυγούστου, η Σλοβακία κατασκευάζει πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράλληλα με μοντέλα υβριδικά, και με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μέσω της επέκτασης των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, υποστηρίζουμε ακόμη περισσότερο την ποικιλόμορφη ευρωπαϊκή πελατειακή μας βάση», είπε.

Βασισμένο στην Παγκόσμια Μονάδα Πλατφόρμας Ηλεκτρικών (E-GMP) του Hyundai Motor Group, το EV4 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: μια τυπική μπαταρία 58,3 kWh και μια έκδοση εκτεταμένης αυτονομίας 81,4 kWh.

Το EV4 διαθέτει προηγμένες ενεργειακές καινοτομίες, όπως δυνατότητες Vehicle-to-Load (V2L) που δίνει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές και Vehicle-to-Grid (V2G) που επιστρέφει ενέργεια στο δίκτυο. Το μοντέλο διαθέτει αλουμινένιο καπό για μείωση βάρους και καλύτερο χειρισμό.

Όσον αφορά στη μονάδα παραγωγής της Kia στη Ζιλίνα της Σλοβακίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το εργοστάσιο των δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία για την εξυπηρέτηση βασικών ευρωπαϊκών αγορών και εγκαινιάστηκε το 2004. Απασχολεί περίπου 3.700 άτομα και λειτουργεί με περισσότερα από 600 προηγμένα ρομπότ.

Μετά από μια επένδυση 108 εκατομμυρίων ευρώ, οι γραμμές παραγωγής έχουν εκσυγχρονιστεί με νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταφορέα μπαταριών EV στη γραμμή πλαισίου στο εργαστήριο συναρμολόγησης.

Το εργοστάσιο της Ζιλίνα παράγει άλλα μοντέλα όπως το Kia XCeed και το Kia Sportage, σε υβριδικές και plug-in υβριδικές παραλλαγές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 25% της συνολικής παραγωγής του από το 2024.

Με ετήσια δυναμικότητα 350.000 οχημάτων και 540.000 κινητήρων, η εγκατάσταση έχει κατασκευάσει περισσότερες από 5 εκατ. μονάδες από τότε που άνοιξε, οι οποίες εξάγονται σε 83 χώρες. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων της εταιρείας.

Η Kia έχει ενσωματώσει μέτρα βιωσιμότητας στις λειτουργίες του εργοστασίου. Από το 2014, η Kia Slovakia έχει μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά όχημα κατά 11%, την κατανάλωση νερού κατά 28% και τις εκπομπές CO2 κατά 13%. Προς το παρόν, το εργοστάσιο λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και σχεδιάζει να καλύψει περίπου το 1,5% των συνολικών ενεργειακών αναγκών του με ένα νέο φωτοβολταϊκό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας μέχρι το τέλος του έτους.