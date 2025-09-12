Kia: Με αιχμή του δόρατος το Concept EV2 στο Μόναχο

Μολονότι το ευρωπαϊκό κέντρο και της Kia (όπως και της Hyundai, του ιδίου ομίλου) βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, εντούτοις στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου που διαρκεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η κορεατική μάρκα παρουσιάσει όλη τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων.

Σε περίοπτη θέση βρίσκεται το Concept EV2, το νέο της συμπαγές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, του οποίου η έκδοση παραγωγής προγραμματίζεται για το 2026.

Παρών δηλώνει και το ηλεκτρικό Kia EV5, στη μικρομεσαία C-SUV κατηγορία, που θα λανσαριστεί στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2025, με αυτονομία έως και 530 χλμ., η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 30 λεπτά, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) και ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 κιλά.

Το δε EV3 ου κυκλοφορεί και στην Ελλάδα προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του έως και 605 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10-80 τοις εκατό σε 31 λεπτά.

Το EV4 Hatchback είναι και αυτό στο Μόναχο, αλλά δεν θα εισαχθεί στην Ελλάδα. Πάντως προσφέρει αυτονομία έως και 625 χλμ.

Το νέο μοντέλο υψηλών επιδόσεων EV6 GT, το πιο δυναμικό EV της Kia μέχρι σήμερα, αποδίδει ισχύ 650 ίππων και επιταχύνει σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα.

Στο Μόναχο είναι και το EV9 GT, το πιο ισχυρό SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η Kia, με 508 ίππους, προσφέροντας αυτονομία έως και 510 χλμ. και επιτάχυνση σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Το καινοτόμο PV5 της Kia, που σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην αγορά των Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων (LCV), και που επιτρέπει έως και 16 διαφορετικές παραλλαγές, θα λανσαριστεί σύντομα και θα προσαρμόζεται απρόσκοπτα μεταξύ εμπορικής χρήσης και μεταφοράς επιβατών.