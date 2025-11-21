Kia: Το ηλεκτρικό PV5 «International Van of the Year 2026»

Δεν το έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα -που αναμένεται- ωστόσο το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026».

Το βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

Με εκλεπτυσμένη, σύγχρονη σχεδίαση και λειτουργικότητα, το PV5 εισάγει καινοτομίες στην παραδοσιακή παραγωγή των LCV μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής της Kia με κυψέλες και ταινίες μεταφοράς, που επιτρέπει περιβαλλοντικές τροποποιήσεις.

Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), το PV5 προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας (Cargo Long) και 412 χιλιόμετρα (Passenger) (AER, WLTP), με ταχυφόρτιση DC από 10 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά και ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά.

Επιπλέον, λιγότερο από έναν μήνα μετά το λανσάρισμά του, το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.