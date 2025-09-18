Kia: Το ολοκαίνουργιο K4 σε εκδόσεις βενζίνης και υβριδικές

Την ώρα που και η κορεατική Kia λανσάρει συνεχώς νέα, ηλεκτρικά μοντέλα, έρχεται η ίδια η εταιρεία να αφουγκραστεί την κοινή γνώμη που θέλει και θερμικά, προσιτά οικονομικά μοντέλα.

Ιδού, λοιπόν, το ολοκαίνουργιο Kia K4 που έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα μικρομεσαία και τα μεσαία αμαξώματα, σε σχήμα 5θυρου hatchback.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bασισμένo στη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της εταιρείας, έχει επιθετική εμφάνιση και γενναιόδωρες εξωτερικές διαστάσεις, με μήκος 4,440 μ. και πλάτος 1,850 μ., ενώ το ευρύχωρο εσωτερικό του προσφέρει στους επιβάτες πίσω κορυφαίο χώρο για τα πόδια (96,4 εκ.) και άφθονο χώρο για το κεφάλι (97,3 εκ.).

Επιπλέον, διαθέτει και ένα αρκετά ευρύχωρο πορτ-μπαγκάζ 438 λίτρων όγκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού περιλαμβάνουν τον φωτισμό Star Map Signature Lighting εμπνευσμένο από το EV9, τις κρυφές λαβές των πίσω θυρών ενσωματωμένες στην κολόνα C, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών ή 18 ιντσών, γυαλιστερά μαύρα καλύμματα καθρεπτών, πλαϊνά μαρσπιέ και διακοσμητικά στους θόλους των τροχών.

Στην καμπίνα ξεχωρίζουν οι διπλές πανοραμικές οθόνες 12,3 ιντσών και το τριάκτινο τιμόνι με paddles για χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων.

Η Kia θα προσφέρει το K4 με ποικιλία κινητήριων συστημάτων. Από τους πέντε διαθέσιμους κινητήρες στην Ευρώπη, δύο είναι ηλεκτροκίνητοι, ευθυγραμμιζόμενοι με την ευρύτερη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Kia.

Η γκάμα ξεκινά με έναν βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDI – 115 PS, που συνδυάζεται με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Αυτός ο κινητήρας διατίθεται και σε έκδοση με ήπια υβριδική τεχνολογία που συνδυάζεται με ένα επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Θα προσφέρεται και με βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDI με 150 και 180 ίππους, που συνοδεύεται από αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά ταχυτήτων. Αργότερα, το 2026, η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει μια πλήρως υβριδική επιλογή.

Ως προς τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS, όταν ενεργοποιείται το φλας, το Blind-Spot View Monitor (BVM) παρέχει στους οδηγούς μια ροή βίντεο σε πραγματικό χρόνο των τυφλών σημείων τους στον πίνακα οργάνων.

Επίσης, το Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα για να παρακολουθεί τα τυφλά σημεία και να βοηθά στην πρόληψη συγκρούσεων κατά τις αλλαγές λωρίδας.

Επίσης, εκτός από την έξυπνη προσαρμογή της ταχύτητας του οχήματος, το Smart Cruise Control 2 (SCC2) μπορεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να σταματήσει το αυτοκίνητο εάν ο οδηγός δεν αντιδρά. Επιπλέον, το Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο, να παραμένει στο κέντρο της λωρίδας, να αλλάζει λωρίδα και να προσαρμόζει την πλευρική θέση.

Επιπλέον, κατά την έξοδο από θέσεις στάθμευσης με όπισθεν, το Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από πίσω στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, παρέχει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις και είναι ακόμη σε θέση να εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα για να βοηθήσει στην αποφυγή ή τον μετριασμό μιας σύγκρουσης. Επιπλέον, το Surround View Monitor (SVM) χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες τοποθετημένες γύρω από το αυτοκίνητο για να δημιουργήσει μια σύνθετη, πανοραμική θέα 360 μοιρών που εμφανίζεται στην οθόνη ψυχαγωγίας.

Τέλος, χρησιμοποιώντας κάμερα που βλέπει προς τα εμπρός και αισθητήρες ραντάρ, το Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA2) βοηθά στην πρόληψη ή τον μετριασμό των συγκρούσεων ανιχνεύοντας πιθανούς κινδύνους όπως άλλα αυτοκίνητα, πεζούς και ποδηλάτες.

Το Kia K4 πρόκειται να λανσαριστεί αρχές του 2026.