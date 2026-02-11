Kia: Το πρωτότυπο Kia EV2 πέτυχε αυτονομία 310,6 χλμ. σε πολικές θερμοκρασίες

Εντυπωσιακή αυτονομία 310,6 χλμ. πέτυχε το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV2, σε πραγματικές συνθήκες, στην πιο κρύα έκδοση του χειμερινού τεστ οδήγησης El Prix της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (NAF), μιας από τις πιο απαιτητικές δοκιμές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Το πρωτότυπο δοκιμής, ένα EV2 GT-line, εξοπλισμένο με μπαταρία μεγάλης αυτονομίας 61,0 kWh και ζάντες 19 ιντσών, οδηγήθηκε για περισσότερες από πέντε ώρες, σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, σε εξαιρετικά κρύες συνθήκες πριν σταματήσει στην ορεινή περιοχή Jotunheimen της Νορβηγίας, όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν αυτή τη στιγμή στους -21 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου, ο στόχος για το EV2 με την μπαταρία μεγάλης εμβέλειας είναι τα 448 χιλιόμετρα (413 χιλιόμετρα για την EV2 GT-line με ζάντες 19 ιντσών). Ουσιαστικά, με απόκλιση -24,81% στην εμβέλεια, το πρωτότυπο της Kia ήταν στην πρώτη θέση, μπροστά από άλλους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το EV2 είναι κατασκευασμένο στην αρχιτεκτονική 400V E-GMP της Kia με δυνατότητες γρήγορης φόρτισης 11 kW AC, 22 kW AC και γρήγορης φόρτισης DC. Με το τελευταίο, το πρωτότυπο φορτίστηκε από 10 έως 80% σε 36 λεπτά, μόνο έξι λεπτά περισσότερο από τα επίσημα στοιχεία, παρά τις σκληρές συνθήκες υπό το μηδέν.

Σημειώνω ότι το El Prix Test Drive, που πραγματοποιείται μία φορά το καλοκαίρι και μία φορά το χειμώνα, συγκρίνει ηλεκτρικά οχήματα στην νορβηγική αγορά υπό πανομοιότυπες πραγματικές συνθήκες οδήγησης και φόρτισης. Η φετινή χειμερινή έκδοση ήταν η πιο κρύα που έχει καταγραφεί, με θερμοκρασίες που έπεσαν στους -31 βαθμούς Κελσίου.

Το EV2 είναι το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που παράγεται στο Kia AutoLand Slovakia στη Ζιλίνα. Η έκδοση με μπαταρία τυπικής αυτονομίας 42,2 kWh βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή, ακολουθούμενη από την έκδοση με μπαταρία μεγάλης αυτονομίας 61,0 kWh και μια δυναμική έκδοση GT-line από τον Ιούνιο του 2026.

Καταλήγοντας, στις ίδιες χειμερινές δοκιμές El Prix, το EV4 με μπαταρία 81,4 kWh και ζάντες 19 ιντσών πέτυχε 390 χιλιόμετρα σε πανομοιότυπες συνθήκες. Με αυτονομία 594 χιλιομέτρων με πιστοποίηση WLTP, το μοντέλο κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων συνολικά.