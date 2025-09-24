Driveit

Kia: Το XCeed με υβριδικό μοτέρ 115 PS και δύο ισχυρά 150 και 180 PS

Αναβαθμισμένες εκδόσεις και πλούσιος εξοπλισμός
Ένα πολύ ενδιαφέρον μοτέρ βενζίνης με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, εφοδιάζει το XCeed που έφερε η Kia στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τον χιλιάρι turbo κινητήρα ισχύος 115 ίππων, που διατίθεται τόσο με μηχανικό όσο και με 7άρι αυτόματο κιβώτιο, με τιμή 24.690 ευρώ.

Παράλληλα, το crossover – SUV μοντέλο της κορεατικής διατίθεται και με κινητήρες βενζίνης 1.6lt χωρίς υβριδική υποβοήθηση, με ισχύ 150 και 180 ίππων.

Το XCeed διατίθεται σε πολλά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με την έκδοση (Premium, Platinum και GT-Line), με προηγμένα συστήματα τεχνολογίας, ασφάλειας, υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας.

