Kia: Τον Ιανουάριο η αποκάλυψη του ηλεκτρικού EV2

Η Kia θα παρουσιάσει το EV2, ένα πλήρως ηλεκτρικό compact SUV κατηγορίας Β, στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το Kia EV2 έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και θα παράγεται στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνδυάζει τον συναισθηματικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, καθώς και τα έξυπνα χαρακτηριστικά ενός EV με έναν ευρύχωρο και προσαρμοζόμενο χώρο.

«Με το EV2, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα πραγματικά προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό – χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε ο Marc Hedrich, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kia Europe. «Αυτό το compact SUV προσφέρει την καινοτομία και το πνεύμα των μεγαλύτερων ηλεκτρικών οχημάτων μας, ενώ παράλληλα ενσωματώνεται άψογα στην καθημερινή ζωή στην Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι το EV2 θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υπεύθυνης κινητικότητας σε όλη την περιοχή», ανέφερε.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026, παράλληλα με το EV2, η Kia θα παρουσιάσει τις σπορ και δυναμικές εκδόσεις GT του EV3, του EV4 Hatchback και του EV5.