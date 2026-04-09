Κοινοπραξία Toyota, Daimler Truck και Volvo για συστήματα υδρογόνου σε βαρέα οχήματα

Ισότιμη μετοχική συμμετοχή στην κοινοπραξία cellcentric
Δημήτρης Μπαλής

Η ισχύς εν τη ενώσει από κορυφαίους κατασκευαστές, όπως η Toyota, η Daimler Truck και η Volvo, ως προς την παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου (υδρογόνου) για βαρέα οχήματα, τόσο για εντός όσο και εκτός δρόμου μεταφορές, καθώς και για άλλες απαιτητικές εφαρμογές και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Στην κοινοπραξία cellcentric, η οποία είναι ανεξάρτητη, οι εταίροι που συμμετέχουν ισότιμα, και θα αναλάβουν από κοινού την εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών καυσίμου, της αρχιτεκτονικής και των συστημάτων ελέγχου, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και των δύο μερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Toyota θα συνδυάσει την άνω των 30 ετών εμπειρία της στις κυψέλες καυσίμου (κυκλοφορεί σε ορισμένες χώρες με επιτυχία το Mirai) με την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Daimler Truck και του oμίλου Volvo στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της cellcentric στην αγορά.

Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, οι εταίροι στοχεύουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών και εφοδιασμού υδρογόνου από τα πρώτα στάδια. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι μέτοχοι της κοινοπραξίας θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα, έκαστος στον δικό του επιχειρηματικό τομέα.

Η συνεργασία στοχεύει να καθιερώσει τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου ως κύρια τεχνολογία για την απανθρακοποίηση των μεταφορών παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου και τη νομοθεσία για την κοινωνία υδρογόνου στην Ιαπωνία. Εξάλλου, η τεχνολογία υδρογόνου έχει προωθηθεί μέσα από συνεργασίες πολλών φορέων, και η συνέργεια αυτή αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα προς τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπόλοιπους φορείς του οικοσυστήματος. Δεδομένης της σημασίας της επιτάχυνσης της μετάβασης σε μεταφορές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η συνεργασία κορυφαίων εταιρειών είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
133
113
96
90
