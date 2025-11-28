Lancia: Γιορτάζει 119 χρόνια στυλ, καινοτομίας, και θριάμβων στα ράλι

Για Lancia μιλάμε και γράφουμε, μολονότι στην Ελλάδα δεν έχει λανσαριστεί ακόμα, στη νέα επανεκκίνηση της ιταλικής μάρκας, η οποία έχει γίνει σε επιλεγμένες αγορές.

Η Lancia μόλις συμπλήρωσε 119 χρόνια δημιουργικής πορείας, η οποία έχει χαρακτηριστεί από στυλ και αρκετές καινοτομίες. Από το 1906, η μάρκα έχει χτίσει μια σαφή ταυτότητα, ενώ έχει γράψει ιστορία και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η μάρκα ιδρύθηκε στο Τορίνο στις 27 Νοεμβρίου 1906 από τον Vincenzo Lancia και τον συνεργάτη του Claudio Fogolin, οι οποίοι προέρχονταν και οι δύο από τη Fiat και ήταν ήδη βαθιά βυθισμένοι στον κόσμο των αγώνων.

Το 1908, η μάρκα λάνσαρε το πρώτο της μοντέλο, το Lancia 12 HP, ένα πρωτοποριακό αυτοκίνητο για την εποχή του, με χαμηλό και ελαφρύ πλαίσιο, άξονα μετάδοσης κίνησης αντί για παραδοσιακές αλυσίδες και μια σειρά τεχνικών λύσεων που συνέβαλαν στην επιτυχία της, με περισσότερες από 100 μονάδες να παράγονται.

Στα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσίασε εκλεπτυσμένα μοντέλα όπως τα Lambda, Augusta και Aprilia. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1950, παρουσιάστηκε το Aurelia, το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο που διέθετε κινητήρα V6. Οι αγωνιστικές επιτυχίες της ενθάρρυναν τον Gianni Lancia, γιο του ιδρυτή, να δημιουργήσει ένα ειδικό αγωνιστικό τμήμα, την Scuderia Lancia, σχεδιασμένο να αναδεικνύει τις δυναμικές ιδιότητες των αυτοκινήτων της μάρκας.

Τη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκαν εμβληματικά αυτοκίνητα όπως τα Flaminia και Flavia — το τελευταίο ήταν το πρώτο ιταλικό αυτοκίνητο με διάταξη κινητήρα μπροστά και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η μάρκα αναβίωσε το πρόγραμμα μηχανοκίνητου αθλητισμού με δομημένο τρόπο: με τα Stratos, 037 και αργότερα την Delta, κυριαρχώντας στα ράλι για περισσότερα από 20 χρόνια, μπαίνοντας στο Hall of Fame του μηχανοκίνητου αθλητισμού με 15 τίτλους Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, 3 τίτλους Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής και νίκες σε θρυλικές διοργανώσεις όπως το Mille Miglia, το Targa Florio και η Carrera Panamericana.

Το 1985 έκανε το ντεμπούτο του το Y10 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, που επαναπροσδιόρισε την έννοια ενός κομψού αυτοκινήτου πόλης. Από εκεί, ξεκίνησε η ιστορία του Ypsilon, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έγινε ένας πραγματικός πυλώνας για τη μάρκα με περισσότερες από 37 ειδικές σειρές, και 4 γενιές.

Στη νέα εποχή της μάρκας, η σκυτάλη πέρασε στο νέο Ypsilon, με γραμμές εμπνευσμένες από τα μοντέλα που διαμόρφωσαν την ιστορία της Lancia, και στρογγυλά πίσω φώτα που αποτίουν φόρο τιμής στην Stratos. Διατίθεται τόσο ως 100% ηλεκτρικό όσο και με υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Τη γκάμα συμπληρώνουν το Ypsilon HF – η έκδοση υψηλών επιδόσεων που επαναφέρει τον θρυλικό κόκκινο ελέφαντα – και το Ypsilon HF Line, μια σχεδιαστικά προσανατολισμένη παραλλαγή για καθημερινή οδήγηση,

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που τιμά και την Ελλάδα, είναι η ονομασία των μοντέλων της, από το 1919, με γράμματα από το ελληνικό αλφάβητο – Κάππα, Λάμδα, Ντιλάμδα, ενώ τη δεκαετία του 1930 ακολούθησαν ονόματα εμπνευσμένα από την αρχαία Ρώμη: Αυγούστα, Απρίλια, Αρδέα. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 ήρθαν τα ονόματα των μεγάλων προξενικών δρόμων της Ιταλίας: Αυρήλια, Αππία, Φλαμινία, Φλάβια, Φουλβία.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 επέστρεψε στο ελληνικό αλφάβητο με μοντέλα: Beta, Gamma, Delta. Τη δεκαετία του 2000, αυτή η παράδοση συνεχίστηκε με τα: Thesis, Phedra και τη νέα γενιά Delta, μέχρι το Ypsilon.

Εξάλλου, στενή ήταν η σχέση της Lancia με τον κινηματογράφο ξεκινώντας με τις πρώτες βωβές ταινίες στο Τορίνο, όπου τα αυτοκίνητα Lancia εμφανίζονταν στις παραγωγές «telefoni bianchi», σύμβολα νεωτερικότητας και φιλοδοξίας.

Τη δεκαετία του 1950, κατά τη διάρκεια των χρόνων του Dolce Vita, αυτή η σύνδεση έγινε άρρηκτη: η Ρώμη ήταν το κέντρο του διεθνούς κινηματογράφου και η Via Veneto η κύρια σκηνή του. Ηθοποιοί, μοντέλα και καλλιτέχνες επέλεξαν τη Lancia ως προέκταση του δικού τους στυλ. Η Claudia Cardinale, η Anita Ekberg και ο Jean-Paul Belmondo οδήγησαν τα Aurelias και Appias. Ο Marcello Mastroianni προτιμούσε το Flaminia Coupé Super Sport Zagato. Η Brigitte Bardot ταξίδεψε με Aurelia, Flaminia και Flavia. Ακόμα και ο Ernest Hemingway βασίστηκε σε ένα Aurelia B21 κατά τη διάρκεια της εργασίας του για το περιοδικό Life.

Το 1962, το Aurelia B24 Spider ήταν συμπρωταγωνιστής στην ταινία Il sorpasso του Dino Risi, και ακολούθησαν: το Fulvia Coupé στην ταινία Profondo Rosso του Dario Argento και το Delta που οδηγούσε ο Alain Delon στην ταινία Pour la peau d’un film.

Πιο πρόσφατα, η Lancia επέστρεψε σε διεθνείς παραγωγές, από το To Rome with Love του Woody Allen μέχρι το Angels & Demons του Ron Howard, όπου το Delta έπαιξε εξέχοντα ρόλο.

Το επικοινωνιακό στυλ της Lancia ήταν επίσης ξεχωριστό: οι καμπάνιες της μάρκας σε σκηνοθεσία Gabriele Muccino, με μουσική από τον Ennio Morricone, έγιναν πραγματικές ταινίες μικρού μήκους. Διασημότητες όπως ο Stefano Gabbana, ο Richard Gere και η Carla Bruni ενσάρκωσαν το μείγμα κομψότητας και προσωπικότητας της μάρκας, καθιστώντας τους «Πολύ Ύψιλον Άνθρωπους».

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη είναι το Race for Glory, με πρωταγωνιστή τον Riccardo Scamarcio, που απεικονίζει τη σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι του 1983, με την επική πρόκληση της Lancia 037 υπό τον Cesare Fiorio εναντίον ενός πολύ ισχυρότερου αντιπάλου, στα χαρτιά.