Lancia: O μικρός κόκκινος ελέφαντας γιορτάζει 60 χρόνια πάθους για τα HF

Για Lancia λέμε και γράφουμε, όμως Lancia στην Ελλάδα προς το παρόν δεν θα δούμε. Η χώρα μας, αυτή τη στιγμή, δεν εντάσσεται στα πλάνα του ομίλου Stellantis για λανσάρισμα της μάρκας, χωρίς να αποκλείεται να γίνει στο σύντομο μέλλον.

Ωστόσο, η Lancia έχει λανσαριστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο με αυτοκίνητα δρόμου, όσο και με αγωνιστικές εκδόσεις.

Ταυτόχρονα, έχουν επανέλθει το θρυλικό λογότυπο HF της Lancia αλλά και ο κόκκινος ελέφαντας, το σήμα του, που ενσαρκώνουν το πιο αυθεντικό και τολμηρό αγωνιστικό πνεύμα της ιταλικής μάρκας για πάνω από 60 χρόνια.

Τα δύο σύμβολα κοσμούν το αγωνιστικό Ypsilon Rally4 HF (και σύντομα, το ολοκαίνουργιο Ypsilon Rally Racing), όπως και τις νέες ηλεκτρικές εκδόσεις HF και HF Line 280 ίππων.

Η Lancia Fulvia Coupé που παρουσιάστηκε το 1965 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, απέκτησε την επόμενη χρονιά, το 1966, το λογότυπο HF και ήταν το πρώτο της μάρκας, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο ένδοξης εποχής της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μέχρι σήμερα, η Lancia παραμένει η πιο επιτυχημένη μάρκα στην ιστορία των ράλι με δέκα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών Αντοχής, ένα 1000 Miglia, δύο Targa Florio και ένα Carrera Panamericana.

Το πρώτο HF ήταν εξοπλισμένο με κινητήρα 1216 κ.εκ. ενισχυμένο με 88 ίππους και κιβώτιο τεσσάρων ταχυτήτων.

Ακολούθησαν η ασυναγώνιστη Stratos HF από το 1974 έως το 1978, η Delta Turbo το 1983 και οι Delta 4WD, Delta Integrale και Delta HF Integrale Evolution.

Το πώς επιλέχθηκε ο μικρός ελέφαντας για σύμβολο, είναι μια ιστορία μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Επιλέχθηκε ως γούρι από τον Gianni, γιο του Vincenzo Lancia και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1949 έως το 1955. Η σημασία θα αποδιδόταν στην ιδέα ότι, μόλις ξεκινήσουν έναν αγώνα, οι ελέφαντες είναι ασταμάτητοι. Το σύμβολο του καλπάζοντος παχύδερμου, που απεικονίζεται αρχικά με μπλε χρώμα και στη συνέχεια με κόκκινο, φαίνεται να προέρχεται από την ανατολική μυθολογία, ως σύμβολο καλής τύχης και νίκης, εφόσον απεικονίζεται με την προβοσκίδα τεντωμένη προς τα εμπρός.

Σήμερα, η Lancia Centro Stile έχει ερμηνεύσει εκ νέου το αρχικό λογότυπο της HF, καθιστώντας το σύγχρονο.

Η νέα Lancia Ypsilon HF των 280 ίππων, διαθέτει χαμηλωμένη ανάρτηση, φαρδύτερο μετατρόχιο κατά 3 εκ. και δυναμικές, μυώδεις φόρμες σχεδιασμένες για επιδόσεις και εμπνευσμένες από τα πιο ριζοσπαστικά, εμβληματικά αυτοκίνητα της μάρκας. Το πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα, φτάνει σε τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα και προσφέρει αυτονομία 370 χλμ. χάρη σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου 54 kWh (400V).

Η δε Lancia Ypsilon HF Line εφοδιάζεται με έναν 3κύλινδρο υβριδικό κινητήρα 1.2lt επόμενης γενιάς που αποδίδει 110 ίππους, με τεχνολογία 48V και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το Ypsilon Rally 4 HF εμπνευσμένο από το θρυλικό Fulvia Coupé HF της δεκαετίας του ’60, έχει βελτιωθεί περαιτέρω μέσω συνεργασιών κύρους μεταξύ της Lancia και μερικών από τις πιο διάσημες premium μάρκες στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της Marelli, της ιταλικής μάρκας που χειρίστηκε το σύστημα διαχείρισης κινητήρα, της Sparco για το roll-bar ασφαλείας, τα καθίσματα και το τιμόνι, της TM Tecnologie για το σύστημα πέδησης, της Speedline για τις ζάντες αλουμινίου και της Supersprint για το σύστημα εξάτμισης.

Καταλήγοντας, η Ypsilon Rally4 HF φέρει τρικύλινδρο κινητήρα 1.2 Turbo 212 ίππων, σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο ταχυτήτων SADEV 5 ταχυτήτων με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης επόμενης γενιάς για ανώτερη διαχείριση ισχύος και πρόσφυσης.

Η Lancia Ypsilon HF Racing εφοδιάζεται με έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.2lt turbo που αποδίδει 145 ίππους και 240 Nm ροπής, σε συνδυασμό με ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με κοντές σχέσεις μετάδοσης και ένα μηχανικό διαφορικό.