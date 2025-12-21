Leapmotor: Από 33.900 ευρώ το C10 REEV με αυτονομία σχεδόν 1.000 χλμ.

Διαθέσιμο με τιμή από 33.900 ευρώ είναι το Leapmotor C10 με σύστημα κίνησης REEV.

Στο σύστημα REEV απόδοσης 215 HP, ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα (χρειάζεται μόλις 0,3 lt για την παραγωγή 1 kWh) μέσω της γεννήτριας ισχύος 50 kW, που τη μεταφέρει στη μπαταρία 28,4 kWh, η οποία μπορεί και να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW.

Η μπαταρία προσφέρει αυτονομία 145 χλμ., ενώ συνολικά το C10 REEV μαζί με το ρεζερβουάρ βενζίνης, μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.

Στην οδήγηση, το C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο, ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Σε εξοπλισμό η βασική έκδοση περιλαμβάνει πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο. Υπάρχει και ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Design.

Και το νέο C10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και για 8 χρόνια (ή 160.000 χλμ.) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.