Leapmotor: Διαθέσιμο για παραγγελίες το plug-in hybrid B10 Hybrid EV

Θα είναι η χρονιά των plug-in hybrid, με τόσα που λανσάρονται στην ελληνική αγορά, με το Leapmotor B10 Hybrid EV να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη.

Η έκδοση αυτή ολοκληρώνει τη γκάμα του Β10, καθώς ήδη τον Νοέμβριο του 2025 διατίθεται και το αμιγώς ηλεκτρικό.

Με ίδιες διαστάσεις, στα 4,52μ. μήκος, το B10 Hybrid EV είναι ένα συμπαγές SUV, plug-in hybrid, στο οποίο ο θερμικός κινητήρας βενζίνης 1.5lt με ισχύ 60kW λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, ώστε όταν χρειάζεται να φορτίζει εν κινήσει την μπαταρία. Η ισχύς του ηλεκτρικού κινητήρα που κινεί τους πίσω τροχούς είναι 218 hp, ενώ η μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 18,8 kWh χαρίζει 82 χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης. Ο ενσωματωμένος φορτιστής στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έχει ισχύ 6,6 kW, προσφέροντας πλήρη φόρτιση (0-100%) σε 3,5 ώρες, ενώ στο συνεχές (DC) 46 kW παίρνεις ενέργεια 30-80% σε μόλις μισή ώρα.

Με γεμάτο το ρεζερβουάρ βενζίνης (50 λίτρα) και πλήρως φορτισμένη τη μπαταρία, το κινητήριο σύστημα χαρίζει συνολική αυτονομία 900 χλμ.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα λειτουργίας: EV για κίνηση στην πόλη αμιγώς ηλεκτρικά και ενεργοποιώντας τον κινητήρα βενζίνης μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από 25%, EV+ σε αστικό περιβάλλον, στο οποίο η γεννήτρια ενεργοποιείται μόλις η φόρτιση υποχωρήσει από το 15%, Fuel που διατηρεί προκαθορισμένο επίπεδο φόρτισης με τη γεννήτρια να λειτουργεί όποτε χρειάζεται, ενώ το Power+ είναι το πιο δυναμικό καθώς διατηρεί πάντα σε λειτουργία τη γεννήτρια, παρέχοντας επαρκή ισχύ ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%.

Η τιμή της βασικής έκδοσης Life είναι 29.623 ευρώ και της έκδοσης Design, 1.500 ευρώ επιπλέον.

Όλα τα Leapmotor καλύπτονται από 5ετή εγγύηση μηχανικών μερών (ή 100.000 χλμ.), 5ετή οδική βοήθεια και 8ετή (ή 160.000 χλμ.) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.