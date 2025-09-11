Leapmotor: Δύο ηλεκτρικά στο Μόναχο, το Β10 και το Β05

Προ ημερών είχα γράψει για το νέο Leapmotor B10, ένα ηλεκτρικό SUV μεγάλης αυτονομίας που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή -και στην ελληνική- αγορά.

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου του Μονάχου, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, η κινεζική μάρκα αποκάλυψε πλάι στο Β10 και το ολοκαίνουργιο B05, ένα εντυπωσιακό σπορ χάτσμπακ της μικρομεσαίας κατηγορίας C.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43μ., πλάτος 1,88μ., 1,52μ. ύψος και μεγάλο μεταξόνιο 2,74μ., είναι μυώδες και πολύ φαρδύ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της σχεδίασης είναι οι χωρίς πλαίσιο πόρτες που εξ ορισμού αντανακλούν σπορ διάθεση, ενώ την προσοχή τραβούν και οι αεροδυναμικές 19άρες «Swift-Wing» ζάντες αλουμινίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Leapmotor B05 είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων, αμιγώς ηλεκτρικό, και με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Τώρα, όσον αφορά στο B10, το νέο C-SUV της μάρκας, με μήκος 4,52μ., πλάτος 1,88μ., ύψος 1,66μ. και μεταξόνιο 2,753μ., τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας του.

Θα πωλείται και στην Ελλάδα, από τα καταστήματα που διαθέτει η εταιρεία κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη.

Είναι κι αυτό ηλεκτρικό, ευέλικτο, με 22 έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα και φέρει οθόνη αφής 14,6 ιντσών και πλήρη συνδεσιμότητα.

Εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης που αποδίδει 218 ίππους και 240 Nm ροπής. Επιταχύνει σε 8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα.

Διαθέσιμο με δύο επιλογές μπαταρίας: έκδοση Pro με χωρητικότητα 56,2 kWh που προσφέρει έως και 361 χλμ. αυτονομίας, και έκδοση ProMax με χωρητικότητα 67,1 kWh που προσφέρει έως και 434 χλμ.