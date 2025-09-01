Leapmotor: Έρχεται το ηλεκτρικό B10 των 218 ίππων με δύο επιλογές μπαταρίας

Ένα ακόμα μοντέλο προστίθεται στη γκάμα της κινεζικής Leapmotor που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από εταιρεία – κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη.

Με το νέο B10 η Leapmotor εισέρχεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων C-SUV, και αναμένεται στη χώρα μας στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Έχει μήκος 4,52 μ., πλάτος 1,89 μ. και ύψος 1,66 μ., και χάρη στο τεράστιο -για τον όγκο του- μεταξόνιο των 2,74 μ. οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα.

Η οθόνη αφής 14,6 ιντσών και ανάλυση 2,5Κ, χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Το B10 εφοδιάζεται με 17 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, είναι αμιγώς ηλεκτρικό με απόδοση 218 ίππους και ροπή 240 Nm, επιταχύνοντας σε 8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να ορίζεται στα 170 χλμ./ώρα.

Με ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), το πίσω σύστημα με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων καθώς και οι ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis, υπόσχονται οδηγική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου.

Θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: Μια με χωρητικότητα 56,2 kWh και αυτονομία έως 361 χλμ. και μία δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία έως 434 χλμ. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.