Leapmotor: Με 3 νέα μοντέλα στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, 9-18 Ιανουαρίου 2026, η Leapmotor θα έχει δυναμική παρουσία.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Leapmotor B03X, ενός πλήρους crossover EV κατηγορίας Β, κατασκευασμένο στην ολοκαίνουργια παγκόσμια πλατφόρμα της Leapmotor. Αυτό το ηλεκτρικό crossover επόμενης γενιάς εισάγει προηγμένη αεροδυναμική, έξυπνα συστήματα οδήγησης και αρθρωτή αρχιτεκτονική για βελτιωμένη απόδοση και ευελιξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μήκος άνω των 4,200μ., πλάτος 1,800μ. και ύψος 1,600μ., με μεταξόνιο που υπερβαίνει τα 2,600μ., προσφέρει άφθονο χώρο στην καμπίνα.

Με το αεροδυναμικό του προφίλ, τις ημι-κρυφές χειρολαβές θυρών, τον φωτισμό LED και τις ζάντες 18 ιντσών, το νέο Leapmotor B03X φέρει υλικά υψηλής ποιότητας στην καμπίνα.

Από την άλλη, το νέο Leapmotor B05 έχει αεροδυναμικές γραμμές, πόρτες χωρίς πλαίσιο, φωτισμό LED και χαρακτηριστική μπροστινή μάσκα, εργονομικά καθίσματα, υλικά υψηλής ποιότητας και διαισθητική τεχνολογία.

Το τρίτο μοντέλο είναι το B10 Hybrid EV, το compact SUV με επέκταση αυτονομίας.

Η τεχνολογία ηλεκτρικού οχήματος με εκτεταμένη αυτονομία – που έχει ήδη υιοθετηθεί από το C10 REEV – χρησιμοποιεί έναν μικρό, εξαιρετικά αποδοτικό βενζινοκινητήρα ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας όταν χρειάζεται, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα REEV δεν κινεί απευθείας τους τροχούς. Απλώς διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας για σταθερή ηλεκτρική απόδοση.