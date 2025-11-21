Leapmotor: Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο ηλεκτρικό B03X

Στη Γκουανγκτζού, η Leapmotor παρουσίασε το B03X (A10 το ονομάζει στην Κίνα.

Το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε στην ολοκαίνουργια παγκόσμια πλατφόρμα A, έρχεται να τοποθετηθεί στην αγορά ως ένα «έξυπνο premium SUV μεγάλης αυτονομίας», συμπαγές και ευέλικτο.

Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τα τρία διλήμματα της βιομηχανίας: ότι premium πρέπει να σημαίνει ακριβό, ότι τα μικρά αυτοκίνητα πρέπει να είναι χαμηλής τεχνολογίας και ότι οι συμπαγείς διαστάσεις πρέπει να θυσιάζουν τον χώρο. Ενσωματώνοντας την τελευταία αρχιτεκτονική της Leapmotor, το B03X προσφέρει ευφυή χαρακτηριστικά, μεγάλη αυτονομία για την κατηγορία του, ευέλικτο χώρο και ποιότητα.

Με μήκος πάνω από 4,200μ., πλάτος 1,800μ. και ύψος 1,600μ., έχει μεταξόνιο που υπερβαίνει τα 2,600μ., και προσφέρει προηγμένη υποβοήθηση οδηγού, κόκπιτ με τεχνητή νοημοσύνη και πλήρεις ενημερώσεις OTA καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Η απόδοση είναι εξίσου εντυπωσιακή, με αυτονομία έως και 400 χλμ. από μια μπαταρία LFP εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας, πιθανότατα –διότι δεν ανακοινώθηκε- 67,1 kWh.

Επίσης, ο ηλεκτροκινητήρας θα αποδίδει μάλλον 215 ίππους και θα μεταφέρει την κίνηση στον πίσω άξονα.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από σπορ ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημι-κρυφές λαβές θυρών, καμπυλωτή οροφή και μια συναισθηματική φωτεινή υπογραφή «χαμόγελου», ώστε να αναγνωρίζεται άμεσα.