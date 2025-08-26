Leapmotor: Πωλήσεις ρεκόρ για την κινεζική εταιρεία

Μια από τις κινεζικές εταιρείες που γνωρίσαμε στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2024, η Leapmotor, δείχνει ότι καταγράφει τα δικά της εμπορικά ρεκόρ.

Στην Ευρώπη εισήχθη από τον κορυφαίο όμιλο Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia) και στην Ελλάδα από τον όμιλο Βασιλάκη με ισραηλινή εταιρεία. Ο Ιούλιος του 2025 με 50.129 πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές), ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας.

Έτσι η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας αναπτυξιακή τροχιά.

Η εταιρεία διαθέτει στη γκάμα της το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης Τ3 και το μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό SUV C10 (προσφέρεται και σε έκδοση plug-in hybrid), ενώ σύντομα θα λανσάρει το ηλεκτρικό C-SUV B10 αλλά και τη ναυαρχίδα C10 AWD των 585 HP.

Στην Ελλάδα η εταιρεία πούλησε 50 αυτοκίνητα σε 3 μήνες το 2024 και το 2025 οι πωλήσεις της στο 7μηνο ήταν 102 αυτοκίνητα, τα περισσότερα μοντέλα Τ3.