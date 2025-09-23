Lexus: H νέα vibrant edition του LBX με ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Το νέο Lexus LBX Vibrant Edition είναι μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής που ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 2025 και η παραγωγή θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 2026.

Η Lexus επιχειρεί να τονώσει το ενδιαφέρον για ένα μοντέλο που λανσαρίστηκε το 2023 και η Vibrant Edition ξεχωρίζει με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν την εικόνα του δεύτερου εμπορικότερου μοντέλου της ιαπωνικής μάρκας, με περισσότερες από 23.000 πωλήσεις το 2024.

Φέρει ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black, μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα, ξεχωριστού χρώματος οροφή, μαύρη επένδυση από δέρμα ημι-ανιλίνης με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών.

Κι ακόμα, διαθέτει ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ατμοσφαιρικό φωτισμό με επιλογή 64 χρωμάτων, ασύρματο φορτιστή, τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X και paddles αλλαγής ταχυτήτων από το τιμόνι, για τον νέας γενιάς hybrid electric κινητήρα 1.5lt, ισχύος 136 ίππων.