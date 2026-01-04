Driveit

Lexus: Το διθέσιο ηλεκτρικό LFA Concept

Ένα πρωτότυπο σπορ αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να ενσαρκώνει το «Discover Immersion» της Lexus
Δημήτρης Μπαλής

Γεννημένο από την πεποίθηση του προέδρου της Toyota, Akio Toyoda, γνωστού και ως Master Driver Morizo, ότι ορισμένες τεχνικές και δεξιότητες κατασκευής αυτοκινήτων πρέπει να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά, το Lexus LFA Concept είναι ένα πρωτότυπο σπορ, ηλεκτρικό αυτοκίνητο που αναπτύσσεται παράλληλα με τα GR GT και GR GT3 της TOYOTA GAZOO Racing.

Ακολουθώντας τα βήματα των Toyota 2000GT και Lexus LFA, το Lexus LFA Concept έχει στο επίκεντρο τρία βασικά στοιχεία: χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό βάρος με υψηλή ακαμψία και αεροδυναμική απόδοση.

Το ελαφρύ, υψηλής ακαμψίας αλουμινένιο πλαίσιο αμαξώματος και η ιδανική θέση οδήγησης, ενισχύει την αίσθηση διασύνδεσης μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού.

Το πιλοτήριο, με επίκεντρο την ιδανική θέση οδήγησης, έχει βελτιωθεί και διαθέτει εξαιρετικά ευέλικτη διάταξη. Ξεχωρίζει το περίτεχνο τιμόνι που θυμίζει μονοθέσια.

Ενδέχεται να δούμε ένα τέτοιο σπορ αυτοκίνητο στην παραγωγή, καθώς ο όμιλος Toyota συνεχώς εκπλήσσει.

