Lynk & Co: Αλλάζουν όλα με την αποκλειστική εισαγωγή από τη Volvo στην Ευρώπη

Νέο σκηνικό στις ευρωπαϊκές προοπτικές της Lynk & Co, καθώς ο κινεζικός όμιλος Geely που έχει υπό τη σκέπη του εταιρεία, αποφάσισε να δώσει την αποκλειστική αντιπροσώπευση στη Volvo, που κι αυτή ανήκει στον όμιλος της.

Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπήρχαν διάφοροι εισαγωγείς που έκαναν και διανομή, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, που η Lynk & Co εισάγεται από την SEEAG, που έχει έδρα τη Σλοβενία και δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες κυρίως της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μάλιστα, η SEEAG έχει αγοράσει μεγάλο ακίνητο στην Κηφισιά, για να καλύψει τις ανάγκες της Lynk & Co. Ομως, μετά το λανσάρισμα των πρώτων μοντέλων, η SEEAG ήταν πολύ διστακτική στις επενδύσεις της, ως προς την προβολή των μοντέλων της Lynk & Co.

Ωστόσο, η Geely, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Volvo Cars, υπό την επιφύλαξη των τελικών συμφωνιών, επιδιώκει να αξιοποιήσει το ήδη διευρυμένο δίκτυο της σουηδικής μάρκας, το οποίο είναι καταξιωμένο χρόνια.

«Με αυτή τη νέα συμφωνία, θα αξιοποιήσουμε το εμπορικό μας σύστημα για να υποστηρίξουμε τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της Lynk & Co στην Ευρώπη», λέει ο Erik Severinson, εμπορικός διευθυντής της Volvo Cars. «Ταυτόχρονα, επιτρέπει στη Volvo Cars και στους συνεργάτες λιανικής μας να απευθυνθούν σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση. Με την υποστήριξη των πωλητών λιανικής μας και του εμπορικού μας οργανισμού, η Lynk & Co μπορεί να αξιοποιήσει τις πραγματικές της δυνατότητες στην Ευρώπη».

Πάντως, εκτός Ευρώπης την ευθύνη για την παγκόσμια ανάπτυξη, θα κρατήσει η μητρική εταιρεία της μάρκας στην Κίνα, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο Geely Auto.