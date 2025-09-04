Lynk & Co: Από 52.490 ευρώ στην Ελλάδα το νέο 08

Μετά το plug-in hybrid 01 και το αμιγώς ηλεκτρικό 02, η Lynk & Co λανσάρει στην Ελλάδα το τρίτο της μοντέλο, το 03.

Θυμίζω ότι την κινεζική Lynk & Co, μέλος του ομίλου Geely, εισάγει η εταιρεία SEEAG, η οποία αναπτύσσει σιγά σιγά καταστήματα στη χώρα μας, έχοντας ήδη 12.

Το Lynk & Co 08 συνδυάζει έναν κινητήρα turbo βενζίνης 1.5lt και έναν ηλεκτροκινητήρα, με συνολική ισχύ 345 ίππους, χαρίζοντας επιτάχυνση 6,8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, διαθέτοντας μπαταρία 39 kWh, μπορεί να καλύψει έως 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ με ρεζερβουάρ καυσίμου 60 λίτρων, προσφέρει συνολική αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ.

Η μέση κατανάλωση ορίζεται σε μόλις 0,9 λίτρα/100 χλμ., ενώ έχει 23 γρ./χλμ. εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μεγάλο σε μήκος, με 4,.82μ., πλάτος 1,915μ. και ύψος 1,685, διαθέτει τεράστιο μεταξόνιο 2,848μ., ικανό για μια άνετη φιλοξενία 5 επιβατών, με πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών, που με την αναδίπλωση των καθισμάτων φτάνει έως 1.277 λίτρα.

Με τιμή από 52.490 ευρώ διαθέτει σε εξοπλισμό πανοραμική οροφή, ηλεκτρικό άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ, θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα, Matrix LED προβολείς και πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Θυμίζω ότι τα plug-in hybrid μοντέλα έχουν φοροαπαλλαγές για εταιρική χρήση.