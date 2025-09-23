Lynk & Co: Πρώτη γνωριμία με το plug-in υβριδικό μοντέλο 08

Το 08 αποτελεί το τρίτο κατά σειρά μοντέλο της Lynk & Co, θυγατρικής της κινεζικής Geely, μετά το plug-in υβριδικό 01 που δίνει έως 75 χλμ. αυτονομία, και το αμιγώς ηλεκτρικό 02.

Και το 08 είναι plug-in υβριδικό, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι προσφέρει απίστευτη ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ., χάρη στη μεγάλη μπαταρία που διαθέτει, ενώ αν υπολογίζουμε και το καύσιμο από το ρεζερβουάρ βενζίνης, τότε φτάνει έως 1.000 χλμ. μικτή αυτονομία!

Αναμφίβολα αυτό είναι ένα μεγάλο ατού, καθώς 200 χλμ. δεν κάνει εύκολα κάποιος καθημερινά, άρα του αρκούν για τις μετακινήσεις και του περισσεύουν.

Στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, είχα την ευκαιρία όχι μόνο να δω από κοντά το νέο μοντέλο, αλλά και να το οδηγήσω κιόλας.

Θα μου πείτε «μα είναι αυτοκίνητο πίστας για να το δοκιμάζεις σε πίστα;» Προφανώς όχι, αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία να βγάλω δύο τρία συμπεράσματα ως προς την επιτάχυνση, το πάτημα και το κράτημα στις στροφές.

Βάζοντας το sport πρόγραμμα και έχοντας το μέγιστο των επιδόσεων από τον θερμικό, turbo κινητήρα 1.5lt και το ηλεκτρικό μοτέρ, έχει απλόχερα 345 ίππους που χαρίζουν 6,8 δευτ. επιτάχυνση, καθόλου άσχημα για ένα SUV μοντέλο.

Επίσης, μου έκαναν εντύπωση τα δυνατά φρένα, διότι στη μεγάλη ευθεία με κοντά 180 χλμ./ώρα στο κοντέρ, χρειάζεσαι φρένα για να μπεις στη δεξιά κλειστή στροφή.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι η σταθερότητα που προσφέρει. Δηλαδή πατούσα στα κερμπς και η ανάρτηση απορροφούσε όλους τους κραδασμούς, ενώ οι κλίσεις ήταν ασήμαντες, δίνοντας την αίσθηση ότι οδηγώ ένα hatchback αμάξωμα και όχι SUV.

Καλαίσθητο σχεδιαστικά, με περίτεχνα φωτιστικά, διχρωμία στην οροφή, απλότητα και πολυτέλεια μέσα, το Lynk & Co 08 μπαίνει στο στόχαστρο πολύ περισσότερο και για εταιρικές πωλήσεις, που έχουν και φοροαπαλλαγές για τους κατόχους του.

Οι πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν σύντομα, ενώ οι τιμές ξεκινούν από 52.490 ευρώ.

Θα ακολουθήσει εκτενέστερη δοκιμή με πιο εκτενές περιεχόμενο.