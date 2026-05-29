Ελάφια και σήραγγα συνάντησαν οι οδηγοί στο ράλι Ιαπωνίας

Πολλά απρόοπτα συναντούν στον 7ο αγώνα της χρονιάς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, οι οδηγοί.

Στην Ιαπωνία, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, η βροχή της Πέμπτης δημιούργησε ορισμένα ζητήματα με το νερό να μένει στον δρόμο, ενώ τα ελάφια που συνάντησαν κάποιοι οδηγοί τους ανέκοψαν την πορεία και η σήραγγα επέφερε μείωση ταχύτητας για ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ιαπωνία, πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα από τις τρεις του προγράμματος, με τον επικεφαλής της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, Έλφιν Έβανς να είναι αυτός που προηγείται με Toyota Yaris Rally 1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hyundai Motorsport (@hmsgofficial)

Ο Ουαλός κέρδισε τις 3 από τις 6 ειδικές διαδρομές και έχει προβάδισμα 15,7 δευτ. από τον ομόσταβλό του και διεκδικητή του τίτλου, Όλιβερ Σόλμπεργκ, ενώ μόλις 1,4 δευτ. πιο πίσω, βρίσκεται επίσης με Toyota, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ, και 24,4 δευτ. πίσω από τον Γάλλο, ο Φινλανδός Σάμι Παχάρι, επίσης με Toyota.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τιερί Νεβίλ απέχει 58 δευτ. από την κορυφή με το Hyundai i20 N Rally 1, ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση ο Τακαμότο Κατσούτα με Toyota που είχε κλατάρισμα μπροστά στους οπαδούς του, και δύο Hyundai με Αντριέ Φορμό που έκανε λάθος επιλογή ελαστικών, και Χέιντεν Παντόν που χτύπησε το αυτοκίνητο, ενώ ο Τζον Άρμστρονγκ με Puma της M-Sport Ford, είναι σε απόσταση 2 λεπτών και 40 δευτ. από τον πρώτο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

O Έβανς θεωρεί ότι είχε πλεονέκτημα να μπαίνει πρώτος στις ειδικές διαδρομές, ενώ ο Σόλμπεργκ ήταν άτυχος. «Ήταν μια πολύ γρήγορη μεγάλη ευθεία και έστριψα σε μια στροφή και υπήρχαν τέσσερα ελάφια στο δρόμο. Φρέναρα και στη Σουηδία συνήθως ξέρω τι κάνουν τα ελάφια, θα πάνε αριστερά ή δεξιά, αλλά εδώ πάνε παντού. Πήγα αριστερά και αυτά πήγαν αριστερά, οπότε έπρεπε να πάω δεξιά και ένα από αυτά πήγε δεξιά. Έχασα πολύ χρόνο, περίπου έξι δευτερόλεπτα, και μετά έχασα πολύ την αίσθηση της οδήγησής μου», ανέφερε ο Σουηδός.

«Στην άσφαλτο δεν είναι ποτέ εύκολο να αναπληρώσεις τον χρόνο και θα πρέπει να πιέσουμε πολύ σκληρά για να πιάσουμε τους πρώτους», είπε ο Οζιέ.

Αύριο Σάββατο, η ημέρα περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές και η μάχη θα κορυφωθεί την Κυριακή με ακόμα 6 ειδικές διαδρομές.