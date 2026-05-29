Εντυπωσιακή είσοδος στην αγορά του νέου Peugeot 408

Ένα από τα πιο ελκυστικά αυτοκίνητα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην ελληνική αγορά, είναι το νέο Peugeot 408, το οποίο ξεχωρίζει συνδυάζοντας fastback σχεδίαση, με crossover χαρακτήρα, έχοντας αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πλευρικά προστατευτικά, και προηγμένη τεχνολογία.

Το εμπρός μέρος με τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας και τη φωτινή υπογραφή με τα χαρακτηριστικά LED «νύχια», ενισχύουν την εικόνα, ενώ στις εκδόσεις GT υπάρχει φωτιζόμενο εμπρός έμβλημα Peugeot, και πίσω λογότυπο, όντας το πρώτο μοντέλο της γαλλικής μάρκας με αυτό το χαρακτηριστικό.

Στο εσωτερικό, το Peugeot i-Cockpit βρίσκεται στο επίκεντρο, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών (3D στην έκδοση GT), κεντρική HD οθόνη αφής 10 ιντσών και προσαρμόσιμα i-Toggles αφής, για τις ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγησης, επαφές τηλεφώνου, ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα.

Νέες ταπετσαρίες και ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν μία εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, με το μεγάλο μεταξόνιο των 2,79 μ. να χαρίζει άφθονο χώρο για 5 ενήλικες επιβάτες, ενώ τεράστιο είναι και το πορτ-μπαγκάζ των 536 λίτρων.

Φέρει και νέο σύστημα επεξεργασίας του αέρα στην καμπίνα.

Διαθέσιμο με τρία κινητήρια συστήματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Το Peugeot 408 Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα, έχει μέση κατανάλωση 5,0 λίτρα/100 χλμ. σε αστικές συνθήκες, μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.

Από την άλλη, το Peugeot 408 Plug-in hybrid 240 e-DCS7, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, και κιβώτιο 7 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (e-DCS7). Προσφέρει 240 ίππους ισχύ, ηλεκτρική αυτονομία 85 χλμ. από μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh, και μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A).

Το αμιγώς ηλεκτρικό νέο Peugeot E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) με ροπή 343 Nm. Η αεροδυναμική μειώνει τη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 14,7 kWh/100 χλμ., και η μπαταρία NMC υψηλής τάσης 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 χλμ.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Από τα paddles στο τιμόνι επιλέγεις τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, ενώ με τη λειτουργία Vehicle to Load (V2L), τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές

Προσφέρεται σε τρία επίπεδα πλούσια εξοπλισμένων εκδόσεων: STYLE, ALLURE και GT, με τιμές από 26.900 ευρώ.