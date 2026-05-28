Chery Tiggo 8 plug-in hybrid – Δοκιμή: Οικογενειακό, και οικονομικό σε αξία και κατανάλωση

Διένυσα πάρα, μα πάρα πολλά χιλιόμετρα, σε βορρά και νότο, σε αυτοκινητόδρομο, πόλη και ορεινά τμήματα, ώστε να έχω μια πληρέστερη άποψη για το νέο Chery Tiggo 8 plug-in hybrid.

Με την εισαγωγική εταιρεία της Chery, τον όμιλο ΣΠΑΝΟΣ, να έχει διεισδύσει για τα καλά στην ελληνική αγορά, και το Tiggo 8 επιχειρεί να αποσπάσει το μερίδιο που του αναλογεί, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια έκφραση – διότι τίποτα δεν σου αναλογεί αν δεν το κερδίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Tiggo 8, ένα SUV το οποίο εμφανίζεται πολύ ανταγωνιστικό στην κατηγορία του, με 7θέσια διάταξη που πολλοί θα εκτιμήσουν, πολλούς χώρους και καλοστημένο στο δρόμο.

Με μήκος 4,72μ. και πλάτος 1,86μ., πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων D-SUV.

Η μάσκα Diamond πλαισιώνεται από προβολείς full LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας, ενώ στο πίσω μέρος, η φωτιζόμενη λωρίδα LED που ενώνει τα φωτιστικά σώματα, το κάνει ακόμα πιο premium, αλλά είναι κάτι που το υιοθετούν σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές. Επίσης, τα δυναμικά φλας, το σπόιλερ και ο διαχύτης, ενισχύουν τη γενική του εικόνα, όπως επίσης τα χρωμιωμένα πλαίσια, οι 19άρες ζάντες, αλλά και οι πτυσσόμενες χειρολαβές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και εντός καμπίνας, το Tiggo 8 είναι προσεγμένο, αλλά με κάπως σκληρά πλαστικά, φέρει σπορ τιμόνι, διακοσμητική λωρίδα ξύλου, και μαλακό υλικό στο πάνω μέρος του ταμπλό.

Ο ψηφιακός πίνακας 10,25 ιντσών παρέχει πληροφορίες για τα βασικά, όπως την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμου, ενώ την οθόνη αφής 15,6 ιντσών, στο κέντρο, τα κάνεις σχεδόν όλα. Μάλιστα, χάρη στον γρήγορο επεξεργαστή της, ανοίγει σε μόλις 2 δευτ., υποστηρίζοντας φωνητικό έλεγχο, OTA ενημερώσεις, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Φέρει δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης, θύρες USB και Type-C, ατμοσφαιρικό φωτισμό, διζωνικό κλιματισμό, ηχοσύστημα 8 ηχείων και πανοραμική κάμερα.

Η τοποθέτηση του επιλογέα στην κολώνα του τιμονιού, άφησε χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ υπάρχουν 31 μικροαποθηκευτικοί χώροι και ένας που ψύχεται, ιδανικός τώρα το καλοκαίρι.

Με την 7θέσια διάταξη, ο χώρος αποσκευών είναι 117 λίτρα, πολύ περισσότερος στην 5θέσια διάταξη και αν διπλώσεις τα καθίσματα 2ης και 3ης σειράς, τότε η χωρητικότητα αγγίζει τα 1.930 λίτρα.

Το κινητήριο σύστημα απαρτίζεται από έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5lt με 143 ίππους και από έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 279 ίππους με 365Nm ροπή, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο DHT και παρά τα 1.991 κιλά που ζυγίζει το αμάξωμα, χρειάζεται 9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται με κόφτη στα 180χλμ./ώρα.

Η μπαταρία των 18,3kWh προσφέρει έως 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, που τα εκτιμήσεις απίστευτα κινούμενος στην πόλη. Υπάρχουν και προγράμματα διαχείρισης της μπαταρίας. Τα Initial, Smart και Forced. Στο πρώτο, χρησιμοποιείται κυρίως ρεύμα, με την μπαταρία να μην αδειάζει ποτέ, στο δεύτερο, το όχημα λειτουργεί υβριδικά, έχοντας στόχο τη βέλτιστη απόδοση και την εξοικονόμηση, ενώ στο τρίτο, ο οδηγός είναι αυτός που ορίζει το ελάχιστο ποσοστό φόρτισης, κρατώντας ρεύμα για μια περίπτωση ανάγκης.

Στον δρόμο, το Chery Tiggo 8 κινείται υπέρ της άνεσης. Άλλωστε, ο ρόλος του είναι η οικογένεια, πρωτίστως, με γόνατα McPherson εμπρός και ανεξάρτητους συνδέσμους πίσω.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, η περιμετρική κάμερα και η θέση οδήγησης ψηλά τοποθετημένη σε κάνουν να νιώθεις σιγουριά, και το τιμόνι είναι αρκετά κοφτερό με κύκλο στροφής 11,2 μέτρα.

Κι όπως όλα τα Chery, αν δεν φορέσεις τη ζώνη ασφαλείας, τότε δεν θα ξεκινήσει, υπενθυμίζοντας το αυτονόητο.

Διαθέτει και τεχνολογία V2L που φορτίζει εξωτερικές συσκευές.

Τα 1.000 και πλέον χιλιόμετρα που δίνει η εταιρεία ως συνολική αυτονομία, μόνο με καλή διαχείριση ενέργειας μπορείς να τα πιάσεις και τη μπαταρία φορτισμένη σε πάνω από 30-40%. Αν κινείσαι συνεχώς στον αυτοκινητόδρομο, όπου η μπαταρία αποφορτίζεται εύκολα, θα βγάλεις λιγότερα, αλλά σε αστικό περιβάλλον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τα αγγίζεις, χρησιμοποιώντας το Eco πρόγραμμα, καθώς το Normal είναι για τον αυτοκινητόδρομο πιο πολύ και το Sport για να πιάσεις το μέγιστο των επιδόσεων.

Έχει καλή ποιότητα κύλισης, λίγοι θόρυβοι περνούν στην καμπίνα, και το ταξίδι είναι ευχάριστο.