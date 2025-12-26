Made in Japan αξιοπιστία για το αμιγώς ηλεκτρικό, νέο Mazda 6e

Τι θα λέγατε να μάθουμε ιαπωνικά; Και μάλιστα με ταχύρρυθμα μαθήματα; Ας ξεκινήσουμε με Kodo, Ma και Jimba Ittai, ορισμένες λέξεις που χαρακτηρίζουν το νέο Mazda 6e, στο οποίο η κομψότητα συναντά την ηλεκτροκίνηση.

Πράγματι, το αμιγώς ηλεκτρικό νέο Mazda 6e σε βυθίζει στις ιαπωνικές αρχές σχεδίασης, τεχνολογίας και κατασκευής, με το made in Japan συνώνυμο της αξιοπιστίας.

Η κομψή, coupé-inspired σιλουέτα του αυτοκινήτου προσφέρει μια σπορ, ρευστή μορφή, διατηρώντας και την πρακτικότητα ενός πεντάθυρου hatchback.

Στο video που ακολουθεί παρουσιάζουμε το νέο Mazda 6e που διατίθεται με πληθώρα χαρακτηριστικών άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, με μπαταρίες έως 80 kWh και αποδόσεις έως 258 ίππους, 320 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα.