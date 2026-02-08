Μαθητές παρουσιάζουν με κόμικς την οδική ασφάλεια στο αεροδρόμιο Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένας πολυδιάστατος οργανισμός που ξεφεύγει από τα όρια της αεροδρομιακής κοινότητας κι αυτό το αποδεικνύει με ποικίλους τρόπους, όπως, για παράδειγμα, διοργανώνοντας διαγωνισμό για την οδική ασφάλεια.

Κι είναι αλήθεια ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας δίνει το παράδειγμα, διότι αν έχετε παρατηρήσει, εκεί τα οχήματα σταματούν για να περάσουν οι πεζοί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στους άλλους δρόμους των πόλεων!

Όσον αφορά στην υλοποίηση του Μαθητικού Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Κόμικς με τίτλο: «Με Ασφάλεια στον Προορισμό, με Φαντασία στην Τέχνη» προτάθηκε από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Ανδρέα Μαρίνο, με τη σύμπραξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και στηρίχθηκε από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς που είχαν την ευθύνη υλοποίησης του διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Αν. Αττικής.

Ο διαγωνισμός γνώρισε εντυπωσιακή απήχηση, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 μαθητές και μαθήτριες από 83 σχολικές μονάδες. Μέσα από τα έργα τους, οι μαθητές κατάφεραν να εκφραστούν δημιουργικά και να ευαισθητοποιήσουν το ευρύτερο κοινό γύρω από ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, όπως η οδική ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο παιδείας και πρόληψης.

Κατά την τελετή απονομής των βραβείων, παρουσιάστηκαν όλα τα έργα των μαθητών, με μηνύματα – εκκλήσεις οδικής ασφάλειας, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού και παιδαγωγικής αξίας, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Απόστολου Παπακωνσταντίνου, ειδικού συμβούλου της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, του Θάνου Πλεύρη, υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και πρώην υπουργού Υγείας και δημάρχων της περιοχής.