Maxus: Η Motor Oil εισάγει και ο Σαρακάκης θα εμπορεύεται τα μοντέλα στην Ελλάδα

Μια νέα αρχή κάνει για την κινεζική εταιρεία Maxus στην Ελλάδα, η Automotive Solutions, η οποία ανήκει 60% στον όμιλο Motor Oil και 40% στους ιδιοκτήτες της.

Η Motor Oil πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα συνεργασία της με τον όμιλο Σαρακάκη στις 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Automotive Solutions και κατ’ επέκταση η Motor Oil, που είναι αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος της Ελλάδα, θα έχει τον όμιλο Σαρακάκη ως έμπορο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και άλλος έμπορος στη συνέχεια, όπως δεν αποκλείεται και το γεγονός να πωλούνται και τα επιβατικά μοντέλα της Maxus.

Άμεσος στόχος είναι η εισαγωγή και διάθεση στη χώρα μας του diesel pick-up Maxus T60, καθώς υπάρχει κενό στα μοντέλα pick-up που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, έχοντας σταματήσει η Nissan και η Mitsubishi να έχει τέτοια οχήματα.

Για την ιστορία θυμίζω ότι o όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος (αντιπρόσωπος Jaguar, Land Rover και Isuzu, Scania, λεωφορείων, ελαστικών, λιπαντικών κ.ά.), πουλούσε, ήδη από το 2023, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό pick-up ελαφρύ επαγγελματικό Maxus Τ90EV, όμως η τιμή του ήταν πολύ υψηλή.

Ωστόσο, όταν το 2022 το 60% της Automotive Solutions πέρασε στα χέρια του ομίλου Motor Oil, άλλαξαν τα δεδομένα, και πουλήθηκαν πάνω από 100 οχήματα, επιβατικά, κυρίως.

Η Maxus αναμένεται να κάνει δυναμική επανεκκίνηση στην Ελλάδα.