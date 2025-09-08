Maxus: Ήρθε το pick-up T60 MAX και αρχίζουν οι πωλήσεις

Το είχα γράψει προ ημερών, ότι η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του ομίλου Motor Oil, που έχει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα, θα συνεργαστεί με τον όμιλο Σαρακάκη, για τη διάθεση των μοντέλων.

Η παρουσίαση της συνεργασίας έγινε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν και τα πρώτα μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, από τις αρχές Οκτωβρίου, από τα καταστήματα του ομίλου Σαρακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου δικτύου που διαθέτει.

Και είναι αλήθεια ότι ο όμιλος Σαρακάκη έχει εμπειρία από πωλήσεις επαγγελματικών λόγω της Mitsubishi, της οποίας η απουσία των pick-up L200 από την αγορά είναι ηχηρή.

Τα μοντέλα που εισάγονται είναι ελαφρά επαγγελματικά βαν και pick-up της Maxus, που ανήκει στον όμιλο SAIC Motor, δεύτερου κατασκευαστή στην Κίνα.

Τα βαν που θα προσφέρονται είναι μικρά, μεσαία και μεγάλα, ηλεκτρικά: eDeliver 3, 5, 7 και 9, με τα Deliver 7 και 9 -το μεσαίο και το μεγάλο- να προσφέρονται σε εκδόσεις με κινητήρα πετρελαίου.

Πολύ σημαντική είναι η διάθεση του ολοκαίνουργιου T60 MAX, ενός pick-up που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εφοδιάζεται με σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα 2.0 Biturbo ισχύος 215hp, και θα προσφέρεται από περίπου 37.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερα σε παρουσίαση εκτενή που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.