Driveit

Maxus: Ήρθε το pick-up T60 MAX και αρχίζουν οι πωλήσεις

Θα κοστίζει περίπου από 37.000 ευρώ (προ ΦΠΑ)
maxus
Δημήτρης Μπαλής

Το είχα γράψει προ ημερών, ότι η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του ομίλου Motor Oil, που έχει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα, θα συνεργαστεί με τον όμιλο Σαρακάκη, για τη διάθεση των μοντέλων.

Η παρουσίαση της συνεργασίας έγινε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν και τα πρώτα μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, από τις αρχές Οκτωβρίου, από τα καταστήματα του ομίλου Σαρακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου δικτύου που διαθέτει.

maxus
(Από αριστερά) Γιώργος Ζήβας – Σύμβουλος Διοίκησης Automotive Solutions
Βασίλειος Κωστόπουλος – Chief Marketing Officer – Automotive Solutions
Xρίστος Ασίκης – Maxus Sales Manager – Ομιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Κωνσταντίνος Στέφας – Cars Marketing and Communications Manager, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Σταύρος Καφούνης – Managing Partner – Automotive Solutions
Δημήτρης Γαγάνης – Business Unit Director of Automotive Consumer Solutions (ACS), Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Δημήτρης Καπετανάκης – Managing Partner – Automotive Solutions
Χρήστος Μουδάκης – MAXUS Brand Manager – Automotive Solutions
Παύλος Μοσχούς – Product Manager – Automotive Solutions

Και είναι αλήθεια ότι ο όμιλος Σαρακάκη έχει εμπειρία από πωλήσεις επαγγελματικών λόγω της Mitsubishi, της οποίας η απουσία των pick-up L200 από την αγορά είναι ηχηρή.

Τα μοντέλα που εισάγονται είναι ελαφρά επαγγελματικά βαν και pick-up της Maxus, που ανήκει στον όμιλο SAIC Motor, δεύτερου κατασκευαστή στην Κίνα.

Τα βαν που θα προσφέρονται είναι μικρά, μεσαία και μεγάλα, ηλεκτρικά: eDeliver 3, 5, 7 και 9, με τα Deliver 7 και 9 -το μεσαίο και το μεγάλο- να προσφέρονται σε εκδόσεις με κινητήρα πετρελαίου.

Πολύ σημαντική είναι η διάθεση του ολοκαίνουργιου T60 MAX, ενός pick-up που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά.

maxus

Εφοδιάζεται με σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα 2.0 Biturbo ισχύος 215hp, και θα προσφέρεται από περίπου 37.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερα σε παρουσίαση εκτενή που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo