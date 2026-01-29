Mazda CX-60 Plug-in hybrid Takumi Plus – Δοκιμή: Με αξιώσεις απέναντι στον luxury ανταγωνισμό

Η Mazda φόρεσε τα καλά της με ένα κοστούμι CX-60 Plug-in hybrid, το οποίο είναι φοδραρισμένο με ποιότητα Takumi Plus.

Αυτό το κομψό σύνολο, δεν είναι μόνο για ξεχωριστές περιστάσεις, αλλά ιδανικό για την καθημερινότητα και θα έλεγα ότι ταιριάζει στα μέτρα εκείνων που θέλουν ένα αυτοκίνητο που να δίνει παραπάνω από όσα πιστεύουν.

Επισημαίνω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας, που μεταφράζεται και σε υψηλή τιμή, στα 73.578 ευρώ η έκδοση δοκιμής, αλλά είναι τέτοια η φιλοσοφία του που για εταιρικό αυτοκίνητο είναι ότι πρέπει, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τη λιανική πώληση.

Όπως και να έχει, όποιος κι αν είναι ο υποψήφιος αγοραστής ή κάτοχος μέσω leasing, το Made in Japan θα συνοδεύει τον οδηγό συνεχώς.

Και είναι αλήθεια ότι ακούγεται βαριά η καταγωγή του, όμως έτσι είναι, διότι έχουμε διαπιστώσει στην πράξη τι σημαίνει ιαπωνική κατασκευή, σε βαθμό που να λέμε ότι η επίσκεψη στο συνεργείο είναι αυταπάτη.

Μπορεί οι Ιάπωνες της Mazda να έμειναν στα μεγάλου κυβισμού μοτέρ, και να μην πήγαν στο turbo, να έχουν μια εμμονή με τον θαυμάσιο αλλά καταναλωτικό σε καύσιμο περιστροφικό κινητήρα, όμως η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αλλά και με plug-in hybrid, αποτελεί ένα ζωτικό κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας από την ιστορική Χιροσίμα.

Πάνω σε μια νέα πλατφόρμα, λοιπόν, η Mazda έστησε ένα μεγάλο, 4,75μ. μήκους αμάξωμα, με 1,89μ. πλάτος και 1,68μ. ύψος, που στέκεται δυναμικά απέναντι σε Ευρωπαίους και μη ανταγωνιστές.

Το κομψό σύνολο περιβάλλεται από δυναμικά χαρακτηριστικά, όπως το μακρύ καπό και οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης, έξυπνα πλαισιωμένο από λεπτομέρειες πολυτέλειας, σαν τα χρωμιωμένα στοιχεία της μάσκας, στο πάνω και πλαϊνό περίγραμμα των παραθύρων και στα μπροστινά φτερά.

Το επίσης χρωμιωμένο σήμα Mazda εμπρός και πίσω, μαζί με το ολόγραμμα της φίρμας, τονίζουν τον κατασκευαστή, με την ταμπελίτσα πίσω δεξιά στην πόρτα του χώρου αποσκευών να καταδεικνύει την υπόσταση του κινητήριου συστήματος.

Οι LED προβολείς με κατευθυνόμενη δέσμη φωτός εντάσσονται αρμονικά στο περιτύλιγμα ενός επιλεκτικά προσεγμένου μοντέλου χωρίς σχεδιαστικές ακρότητες.

Μια σειρά από λέξεις του ιαπωνικού λεξιλογίου χρησιμοποιήθηκαν για το εσωτερικό, όσον αφορά στη σχεδίαση, τη χωροθέτηση αλλά και την ποιότητα των υλικών. Δεν αναφέρω τις λέξεις διότι δεν είμαστε φροντιστήριο ιαπωνικών, αλλά θα χρειαστούμε να μάθουμε ορισμένες, άλλες βεβαίως, λέξεις, για μια πιθανή επίσκεψη στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Με την πρώτη ματιά το πολυτελές σαλόνι από διάτρητο νάπα δέρμα της έκδοσης Takumi Plus (θερμαινόμενα κι αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα) σε κερδίζει απόλυτα και «δένει» με το ιδιαίτερης αισθητικής ύφασμα στο ταμπλό και στις πόρτες.

Το δερμάτινο τιμόνι με paddles για τις αλλαγές των σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων, ο 12 ιντσών ψηφιακός πίνακας οργάνων, η διακριτική 12,3 ιντσών ψηφιακή οθόνη για το σύστημα ενημέρωσης ψυχαγωγίας – σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές που βάζουν ογκώδεις οθόνες – οι μικροί διακόπτες για τον κλιματισμό και η κονσόλα με την ξύλινη επένδυση που φιλοξενεί τον μοχλό για το κιβώτιο, τον περιστροφικό διακόπτη για το infotainment, τον διακόπτη για το ηχοσύστημα, τον διακόπτη για την κάμερα 360 μοιρών, και τον διακόπτη για τον έλεγχο κατάβασης, συνθέτουν μια αρκετά μίνιμαλ συνθήκη καμπίνας.

Θύρες φόρτισης USB-C μπροστά, αλλά και για τα πίσω καθίσματα, όπως και πρίζα 230V πίσω και στο πορτ-μπαγκάζ, ανήκουν στις παροχές, όπως και ο φωνητικό βοηθός.

Η δε ανοιγόμενη πανοραμική οροφή, είναι κάτι που ενισχύει τη φωτεινότητα.

Αυτό όμως που κάνει τη διαφορετικότητα είναι ο τρόπος που προσαρμόζεται το κάθισμα στα μέτρα σου. Μπορείς να γράψεις χειροκίνητα το ύψος σου στην οθόνη, ότι είσαι 1.90μ., η κάμερα θα τσεκάρει τα χαρακτηριστικά σου και θα προσαρμόσει κάθισμα, καθρέπτες και head-up display. Κι αν δεν κάθεσαι σωστά ή δε βλέπεις σωστά, τότε βάλε το σωστό ύψος στο 1,80μ. και μη κάνεις πλάκα με τα συστήματα. Δε φτάνει που κάνουν τόσα για σένα, θέλεις να σε μετρούν και στο μπόι!

Πάντως, όποιο μπόι κι αν έχουν όσοι καθίσουν πίσω, με 2,87μ. μεταξόνιο τα πόδια του θα χωρέσουν άνετα, με τα 570 λίτρα του πορτ-μπαγκάζ να φαντάζουν άφθονα.

Όπως άφθονη είναι και η ισχύς του plug-in hybrid συστήματος κίνησης, που αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης Skyactiv-G 2.5lt και έναν ηλεκτροκινητήρα δυνατό, που μαζί αποδίδουν 327 ίππους με 500 Nm ροπής, η οποία κατανέμεται κατά 90% στον πίσω άξονα και 10% μπροστά σε ιδανικές συνθήκες, ενώ στα δύσκολα το σύστημα τετρακίνησης τη μοιράζει 50-50.

Η συνεργασία με το 8άρι αυτόματο κιβώτιο είναι πολύ καλή και αυτό βοηθά ώστε η κατανάλωση καυσίμου να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ακόμα και 1,5 λίτρα στα 100 χλμ., κι αυτό επειδή με τη μπαταρία 17,8 kWh έχεις 60 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Αυτό είναι, ίσως, ένα ντεζαβαντάζ, καθώς άλλα plug-in hybrid βγάζουν πολύ περισσότερα ηλεκτρικά χιλιόμετρα, όμως για καθημερινή χρήση καλά είναι.

Με 17 εκ. απόσταση από το έδαφος, θα μπορέσεις να κινηθείς και εκτός δρόμου, έχοντας και τη δυνατότητα να επιλέξεις το κατάλληλο προφίλ οδήγησης Off-Road, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαλέγεις ανάμεσα σε EV για να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά, Normal για την πόλη, Sport για να πάρεις το μέγιστο των επιδόσεων με ό,τι συνεπάγεται σε κατανάλωση και Towing αν θέλεις να ρυμουλκήσεις (έως 2.500 κιλά) και χρειάζεσαι ικανή έλξη και σταθερότητα.

Θα επιταχύνεις σε 5,8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, όμως το ζητούμενο δεν είναι τόσο η δύναμη, όσο η πολιτισμένη λειτουργία του συστήματος και η ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, που σε κρατάνε σε επαφή με τον δρόμο.

Δεν θα έχεις πολλές κλίσεις, θα φρενάρεις δυνατά και θα βιώσεις ένα ήσυχο ταξίδι με την εξαιρετική ηχομόνωση.

Πολλά τα ατού λιγότερα τα μειονεκτήματα – καθώς δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να μην υστερεί κάπου, το Mazda CX-60 plug-in hybrid στην έκδοση εξοπλισμού Takumi Plus, είναι ένα αυτοκίνητο που στέκεται με ιδιαίτερες αξιώσεις στον luxury ανταγωνισμό.