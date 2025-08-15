McLaren Racing: Δημοπρατεί μελλοντικά της αγωνιστικά αυτοκίνητα

Είναι ομολογουμένως παράδοξο να δημοπρατείται κάτι που θα παρουσιαστεί στο μέλλον, καθώς είθισται να δημοπρατούνται είδη ή αντικείμενα του παρελθόντος. Κι όμως θα το κάνει η McLaren.

Η βρετανική εταιρεία, το αγωνιστικό της τμήμα, συνεργάζεται με τον διάσημο οίκο δημοπρασιών RM Sotheby’s για να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε πελάτες, να αποκτήσουν τρία μελλοντικά αγωνιστικά αυτοκίνητα σε δημοπρασία της Sotheby’s στο Άμπου Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή πριν από το τελευταίο Grand Prix της Formula 1 για τη φετινή χρονιά, του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πώληση θα περιλαμβάνει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο της McLaren από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula 1 του 2026 και τη σειρά NTT INDYCAR, καθώς και το πρώτο αυτοκίνητο που θα διεκδικήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA από το 2027.

Η McLaren Racing παραμένει η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει το Triple Crown, κερδίζοντας για πρώτη φορά το Indy 500 το 1976, το GP του Μονακό το 1984 και τον αγώνα 24 ωρών του Λε Μαν, στην πρώτη της προσπάθεια το 1995 και αυτό θέλει να το επαναλάβει φέτος κερδίζοντας το GP του Μονακό, το Indianapolis 500 και τον αγώνα 24 ωρών του Λε Μαν.