Με 5 αγώνες τα πρωταθλήματα ράλι σε χώμα και άσφαλτο

Παραμένουν δύο τα πανελλήνια πρωταθλήματα ράλι του 2026, ένα σε χώμα και ένα σε άσφαλτο.

Ωστόσο, οι αγώνες αναβαθμίζονται με 5 ράλι σε κάθε πρωτάθλημα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠ.Α.).

Η πρεμιέρα του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος του 2026 θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, 28 και 29 Μαρτίου με το Ολυμπιακό Ράλι. Θα ακολουθήσουν στις 25 και 26 Απριλίου το Ράλι Στερεάς Ελλάδας, και το Ράλι Φθιώτιδος, το οποίο επιστρέφει στο θεσμό και θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά εντάσσεται στο καλεντάρι το Ράλι Μολών Λαβέ, 10-11 Οκτωβρίου και η αυλαία του θεσμού θα πέσει με το Φθινοπωρινό Ράλι, 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Αντίστοιχα, ο εναρκτήριος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου του 2026 είναι το Ράλι Λαμίας, 21 και 22 Μαρτίου. Το Ράλι Αχαιός επανέρχεται στο καλεντάρι του θεσμού έπειτα από ένα χρόνο απουσίας και θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου. Το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Ηπειρωτικό Ράλι, ενώ η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το Ράλι ΔΕΘ στις 12-13 Σεπτεμβρίου. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με το Ράλι Κρήτης, 24 και 25 Οκτωβρίου.