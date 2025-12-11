Driveit

Με 5 αγώνες τα πρωταθλήματα ράλι σε χώμα και άσφαλτο

Αναβάθμιση των αγώνων για το 2026 με πλούσιο καλεντάρι
calendar-rally-2026 homa
Δημήτρης Μπαλής

Παραμένουν δύο τα πανελλήνια πρωταθλήματα ράλι του 2026, ένα σε χώμα και ένα σε άσφαλτο.

Ωστόσο, οι αγώνες αναβαθμίζονται με 5 ράλι σε κάθε πρωτάθλημα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠ.Α.).

Η πρεμιέρα του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος του 2026 θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, 28 και 29 Μαρτίου με το Ολυμπιακό Ράλι. Θα ακολουθήσουν στις 25 και 26 Απριλίου το Ράλι Στερεάς Ελλάδας, και το Ράλι Φθιώτιδος, το οποίο επιστρέφει στο θεσμό και θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. 

Για πρώτη φορά εντάσσεται στο καλεντάρι το Ράλι Μολών Λαβέ, 10-11 Οκτωβρίου και η αυλαία του θεσμού θα πέσει με το Φθινοπωρινό Ράλι, 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

calendar-rally-2026 asfalto

Αντίστοιχα, ο εναρκτήριος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου του 2026 είναι το Ράλι Λαμίας, 21 και 22 Μαρτίου. Το Ράλι Αχαιός επανέρχεται στο καλεντάρι του θεσμού έπειτα από ένα χρόνο απουσίας και θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου. Το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Ηπειρωτικό Ράλι, ενώ η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το Ράλι ΔΕΘ στις 12-13 Σεπτεμβρίου. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με το Ράλι Κρήτης24 και 25 Οκτωβρίου.

