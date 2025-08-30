Με 53 συμμετοχές από 11 χώρες στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Για μια ακόμα φορά θα ξυπνήσουν μνήμες του ένδοξου αγωνιστικού παρελθόντος, με το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, που αποτελεί τον 7ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, συνολικά 53 πληρώματα από 11 χώρες, θα αγωνιστούν στις 13 ειδικές διαδρομές που καλύπτουν 157,69 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με συνολικό μήκος του αγώνα στα 689,73 χιλιόμετρα.

Μεγάλο όνομα ο Jari–Matti Latvala με 18 νίκες σε αγώνες WRC. Ο 40χρονος Φινλανδός ακολουθεί φέτος το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών, με συνοδηγό στη μαύρη Toyota Celica Turbo 4WD την Jani Hussi. Ξεκίνησε τη χρονιά με δύο νίκες, όμως στη συνέχεια είχε τρεις συνεχόμενες εγκαταλείψεις από μηχανική βλάβη.

Να «καταδιώξουν» το φινλανδικό δίδυμο θα επιδιώξουν οι άτυχοι του περσινού αγώνα, Ghislain de Mevius–Johan Jalet που επιστρέφουν με το Mazda 323 GTX.

Επικεφαλής στη βαθμολογία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι οι Maciej Lubiak–Grzegorz Dachowski. Οι Πολωνοί θα τρέξουν με μία ανανεωμένη Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, θα συμμετάσχουν με μία Lancia Delta Integrale 16V. Επίσης, θα αγωνιστούν οι Will Graham–James O’ Brien με μία BMW M3 E30, ο πατέρας του Will, Ernie Graham με συνοδηγό τη γυναίκα του, Karen, με Ford Escort RS1800 MKII, ο Enrico Brazzoli με Porsche 911 και συνοδηγό την Martina Musiari, οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia Delta Integrale, οι Γάλλοι Bertrand Metivier – Fabrice Garin με Ford Escort RS1600 MKI, οι Γιώργος Δελαπόρτας-Βαγγέλης Παναρίτης με Volkswagen Golf II GTi, οι Ιωάννης Τσαλαματάς-Νίκος Μπαμπαλής με Ford Escort RS2000 MKII, οι Φινλανδοί Pasi Hapulahti – Antti Nordström με Volvo 242, οι Γερμανοί Siegfried Mayr – Renate Mayr με Volvo 240, ο Evangelos Andrea Farmakakis με τον πολύπειρο Giovanni Bernacchini στο δεξί μπάκετ ενός Ford Escort RS2000 MKII, ο Σταύρος Αναμολίδης με Peugeot 205 Rallye και συνοδηγό τον Ηλία Παναγιωτούνη, οι Παναγιώτης Παραδείσης και Μιχάλης Φράγκου με Ford Escort RS1800 MKII, οι Γιώργος Παραδείση-Πλούταρχος Στεργίου με Ford Escort MKI, οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Νίκος Πετρόπουλος με τετρακίνητο Ford Sierra RS Cosworth, με ίδιο αυτοκίνητο οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος, οι «Sassos»-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης με τετρακίνητο Subaru Legacy, οι Αυστραλοί Darryn Snooks–Steuart Snooks με Ford Escort RS 1800 MKII, οι συμπατριώτες τους Phil Thomas–Cody Richards με ίδιο αυτοκίνητο, οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος με την ανανεωμένη εμφανισιακά Toyota Corolla AE92, οι Δημήτρη Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0, οι Χαρά Μωραΐτη-Δημήτρης Αμαξόπουλος με Toyota Corolla KE30 και πολλά ακόμα γνωστά πληρώματα των αγώνων με ιστορικά αυτοκίνητα.

Η δράση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με τη διεξαγωγή προαιρετικού shakedown στην περιοχή της Θήβας. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Πανηγυρική Εκκίνηση, με φόντο τον Παρθενώνα. Τα αγωνιστικά θα διανυκτερεύσουν στο ΟΑΚΑ και θα εκκινήσουν το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου για τις 7 ειδικές διαδρομές του πρώτου σκέλους του αγώνα: «Ασωπία» (14,16 χλμ.), «Θήβα» (14,96 χλμ.), «Ακραίφνιο» (10,36 χλμ.), «Ελικώνας» (8,06 χλμ.), «Μαυρονέρι» (13,37 χλμ.), «Παρνασσός» (13,71 χλμ.), και «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), η οποία θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων. Τα αγωνιστικά θα διανυκτερεύσουν στην Ιτέα, η οποία θα στεγάζει και το Service Park.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν και πάλι στην «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), το πρωί, θα κατευθυνθούν σε «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.) και στη συνέχεια θα τρέξουν σε «Ελάτεια-Ζέλι» (11,65 χλμ.), «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.) και «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 17:30 και θα ακολουθήσει η Απονομή στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 18:30.