Στα 45 του για μια ακόμα χρονιά στη Formula 1 ο Alonso

Η Aston Martin επιβεβαίωσε ότι και το 2027 η ομάδα θα έχει το ίδιο δίδυμο στη Formula 1: Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.

Ο 45χρονος Αλόνσο, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο μεγαλύτερος σε ηλικία οδηγός στο γκριντ, δεν λέει να τα παρατήσει, μολονότι η φετινή χρονιά είναι καταστροφική για τη βρετανική ομάδα, κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων με τη μονάδα ισχύος της Honda και τους κραδασμούς της μπαταρίας.

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«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω νέο συμβόλαιο με την Aston Martin», δήλωσε ο νικητής 32 Grand Prix. «Πήρα τον χρόνο μου για να λάβω αυτή την απόφαση, αλλά οι αγώνες είναι η ζωή μου, το πάθος μου, και ξέρω ότι διαθέτω ακόμα την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα για να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεσμεύομαι μακροπρόθεσμα με αυτή την ομάδα και θέλω να συμβάλω στην επιτυχία μας. Πιστεύω πραγματικά σε αυτό που χτίζουμε: διαθέτουμε ισχυρή ηγεσία, εξαιρετικούς ανθρώπους, συνεργάτες και εγκαταστάσεις. Η ενέργειά τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που με εμπνέει και είναι αυτή που κάνει το άθλημά μας ξεχωριστό».

Φέτος η Aston Martin είναι 10η στη βαθμολογία, με μόλις 3 βαθμούς, τους οποίους έχει κερδίσει ο Αλόνσο μετά από 15 αγώνες, ξεπερνώντας μόνο τη νεοεμφανιζόμενη Cadillac.

Ο Λανς Στρολ, γιος του ιδιοκτήτη Λόρενς Στρολ, δήλωσε και αυτός χαρούμενος –πώς θα γινόταν, άλλωστε, με τον πατέρα να αναφέρει ότι «ο Λανς και ο Φερνάντο υπήρξαν καθοριστικό κομμάτι της πορείας μας και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που επιβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουν μαζί μας στο επόμενο κεφάλαιο της ομάδας. Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε και, παρόλο που η άμεση προτεραιότητά μας παραμένει η βελτίωση των επιδόσεων, πιστεύω ότι διαθέτουμε το κορυφαίο ταλέντο που απαιτείται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας».