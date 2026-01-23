Με παγκόσμιους τελικούς έκλεισε η χρονιά του Stem Racing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM Racing (πρώην F1 In Schools), είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, που υποστηρίζεται από την Formula 1 και την FIA.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και οι μαθητές αποκτούν γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας CAD εργαλεία σχεδίασης σε υπολογιστές, CAM εργαλεία κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε υπολογιστές.

Το 2025 για τους Ελληνες μαθητές έκλεισε με την ικανοποιητική συμμετοχή στους 20ούς παγκόσμιους τελικούς του διαγωνισμού STEM Racing, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο Resort World Sentosa στη Σιγκαπούρη, με τη συμμετοχή 83 ομάδων από 34 χώρες από όλο το κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα «Lunar» από την Αυστραλία, 2η ήταν η ομάδα «Blue Wolves» από την Γερμανία και 3η η ομάδα «SBA Unity Racing» από τo Ηνωμένο Βασίλειο.



Η ελληνική διάκριση σημειώθηκε στην δοκιμασία επιλογής των 10 καλύτερων μαθητών των αγώνων, για να συμμετέχουν στην Ακαδημία Μηχανικών «Komatsu Williams Engineering Academy Class of 2025», μεταξύ των οποίων επιλέχθηκαν και οι μαθητές Αλέξανδρος Πανταζίδης (1ο ΓΕΛ Ξάνθης) και Γιώργος Κυριαζόπουλος (2ο Πρότυπο Αθηνών) των ελληνικών ομάδων Orama και Velkoi Racing, αντίστοιχα, καθώς και η μαθήτρια Κορνηλία Βασιλείου της Κυπριακής ομάδας Atalanta Racing (American Academy Λάρνακας).

Επίσης, οι ελληνικές ομάδες Velkoi Racing και Daedalus Racing ήταν στις τρεις καλύτερες ομάδες του παγκόσμιων τελικών, υποψήφιες για τα βραβεία «Innovative Thinking Award» και «Digital Media Award» αντίστοιχα.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι παραπάνω ομάδες συνεργασίας, μαζί με τη Nexus Racing, ενώ την Κύπρο εκπροσώπησαν οι ομάδες: Petrolina Apiron, Atalanta Racing και Island Racing Team.

Πέρα από τους παγκόσμιους τελικούς, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι Εθνικοί Τελικοί του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM Racing 2025 για Δημοτικά, με την συμμετοχή 20 ομάδων από όλη την Ελλάδα.

Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα «Boom Fasters» από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, τη δεύτερη θέση κέρδισε η ομάδα «Panthers» από το Pinewood Δημοτικό της Θεσσαλονίκης και την τρίτη θέση πήρε η ομάδα «Litseio Wheels» από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 15ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM Racing, περιόδου 2025-2026, για μαθητές όλων των σχολείων.

Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι ο Δημήτρης Πολυματίδης.

Οι σημαντικότερες ελληνικές επιτυχίες σε παγκόσμιους τελικούς, είναι:

1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς 2016 στις ΗΠΑ.

6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς 2021 στην Αγγλία.

5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.



